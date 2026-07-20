METZ ha lanciato ufficialmente in Italia il nuovo TV QD-MiniLED MNH7000Z il 20 maggio. Il TV unisce tecnologie di visione avanzate, intrattenimento immersivo e design elegante per garantire un’esperienza superiore.

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Per il lancio, METZ collabora con la presentatrice sportiva Eleonora Incardona , che sarà Brand Partner METZ . Grazie a questa partnership, Eleonora mostrerà come l’MNH7000Z ottimizzi l’esperienza di visione per gli appassionati di calcio, cinema, documentari e serie TV.

Disponibile nei formati 55 e 65 pollici , l’MNH7000Z si distingue dai tradizionali Mini-LED grazie alla tecnologia QD-MiniLED di ultima generazione e all’esclusivo schermo opaco antiriflesso . Pensato per film, sport e gaming, il TV garantisce una qualità d’immagine eccezionale e un maggior comfort visivo in qualsiasi ambiente.

Al centro dell’MNH7000Z c’è la tecnologia Mini-LED con local dimming di alta precisione: neri più profondi, contrasti più elevati e picchi di luminosità più alti. Equipaggiato con QLED di ultima generazione, offre una gamma cromatica più ampia e colori ancora più precisi e realistici. Inoltre, gli innovativi Quantum Dot assicurano la stabilità del colore fino a dieci anni. I materiali eco-friendly, senza metalli pesanti, rendono il display più sostenibile e durevole nel tempo.

Lo schermo opaco antiriflesso dell’MNH7000Z riduce riflessi e bagliori. Con un angolo di visione fino a 180°, garantisce una resa visiva confortevole in qualsiasi ambiente: soggiorno, camera o ufficio, assicurando comfort visivo anche durante sessioni di visione prolungate.

Grazie al Processore S AI , luminosità, contrasto e nitidezza si ottimizzano automaticamente in base al contenuto. HDR10+ , MEMC e Dolby Vision garantiscono fluidità, dettagli e qualità d’immagine di livello superiore. Le tecnologie Dolby Atmos e Total Sonic offrono un audio immersivo per un’esperienza audiovisiva coinvolgente con tutti i tipi contenuti.

Promozione lancio:

Fino al 31 luglio, acquistando il TV METZ MNH7000Z presso i negozi Expert selezionati in Italia, riceverai il “Kit del Tifoso” del valore di €50, composto da un pallone e da uno speaker Bluetooth portatile. Fino a esaurimento scorte.

METZ sviluppa tecnologie innovative e soluzioni premium per l’home entertainment, unendo un’eccellente qualità d’immagine, funzioni smart e affidabilità globale.

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Contact Person: Davide Scicchitano

Email: davide.scicchitano@metz-europe.com

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