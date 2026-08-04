MEX Exchange, la piattaforma istituzionale di trading elettronico di MultiBank Group, ha annunciato oggi la nomina di Vibhanshu Bahuguna in qualità di Senior Director, rafforzando l'impegno dell'azienda nella creazione di un team dirigenziale del massimo livello mentre amplia le proprie capacità commerciali e tecnologiche istituzionali globali.

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MEX Exchange, the institutional electronic trading platform of MultiBank Group, today announced the appointment of Vibhanshu Bahuguna as Senior Director, reinforcing the company's commitment to building a world-class leadership team as it expands its global institutional business and technology capabilities.

Con oltre 20 anni di esperienza negli ambiti di vendita, sviluppo aziendale e trading elettronico, Bahuguna entra a far parte di MEX Exchange con vaste competenze in soluzioni di trading elettronico che interessano le tecnologie EMS, OMS, OTC ed ECN nei mercati dei cambi e degli asset digitali nella regione Asia-Pacifico.

Nel corso della sua carriera, Vibhanshu ha rivestito posizioni di leadership senior presso alcuni dei più noti istituti di settore.

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Nikolas Neofytou

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