Moody’s Corporation (NYSE: MCO) ha annunciato oggi la nomina di Tim Bhatt all'incarico di recente creazione di Direttore informatico (CIO), a partire dal 7 dicembre e che entrerà a far parte dell'Executive Leadership Team della società. Bhatt, che dal 2018 è Direttore tecnologico (CTO) di Moody’s Ratings, continuerà a ricoprire anche quell'incarico.

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Timothy Bhatt, Chief Information Officer, Moody's

In qualità di CIO, Bhatt guiderà la strategia tecnologica aziendale di Moody’s, l'abilitazione all'IA e la sicurezza informatica, con responsabilità per i servizi tecnologici e i team di operazioni e cybersicurezza della società.

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