Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO:2264) , azienda giapponese leader nel settore dei latticini e degli ingredienti funzionali, ha annunciato oggi di aver ottenuto lo stato GRAS (Generally Recognized As Safe, generalmente riconosciuto come sicuro) autocertificato negli Stati Uniti per LAC-Living+™ ( L. helveticus MCC1848) , il suo postbiotico proprietario. Questa pietra miliare espande la disponibilità commerciale di LAC-Living+ nel mercato statunitense e ne consente l'utilizzo in integratori alimentari, alimenti funzionali e bevande , supportando lo sviluppo di prodotti concepiti per rispondere alla crescente domanda, da parte dei consumatori, di soluzioni per la salute e il benessere.

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Morinaga Milk Industry Co., Ltd.

Ufficio Investitori & Pubbliche Relazioni: Kazuaki Kajikawa

Divisione Ingredienti Alimenti funzionali: Saki Yamashita

Email: interntl-pr@morinagamilk.co.jp

Sito web Morinaga Milk: https://www.morinagamilk.co.jp/english/





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