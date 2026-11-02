MultiBank Exchange, un’impresa di MultiBank Group – una delle più grandi istituzioni al mondo nel settore dei derivati finanziari – ha annunciato la prima piattaforma di trading interbancario a livello globale in grado di offrire coppie di valute esotiche doppie con composizioni sia in valute fiat sia in asset digitali.

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MultiBank Exchange is designed to connect banks and financial institutions across the GCC, BRICS and other emerging markets with Western trading technology and global liquidity. Its objective is to enable these institutions to participate in international foreign exchange markets on an equal footing with their Western counterparts.

Con volumi di contrattazioni giornaliere fino a 21 miliardi di dollari statunitensi (77 miliardi di AED), la piattaforma MultiBank Exchange connette più di 30 banche di massimo livello e fornitori di liquidità.

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Nikolas Neofytou

Direttore acquisti diretti

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