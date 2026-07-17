MultiBank Group, tra le maggiori istituzioni finanziarie online regolamentate specializzate in derivati a livello mondiale, ha vinto il titolo di Broker Forex dell'anno al Money Expo Abu Dhabi, in programma l'8 e il 9 luglio 2026 presso l'ADNEC Centre. Il prestigioso premio riconosce il broker che definisce gli standard di eccellenza nel settore globale del trading e del fintech.

La partecipazione di MultiBank Group all'expo ne ha sottolineato la posizione di leadership nell'ambito del panorama finanziario mediorientale.

Un evento di primo piano per il trading e il fintech

Money Expo Abu Dhabi 2026 ha richiamato trader, banche, fintech, fornitori di liquidità e leader di mercato di tutta la regione e non solo.

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Nikolas Neofytou

Responsabile acquisti diretti

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