NielsenIQ (NYSE: NIQ), azienda leader nel settore dell'intelligence dei consumatori, oggi ha annunciato che Arthēa, un'azienda globale di benessere e cura personale e Pernod Ricard USA, azienda leader nel settore dei vini e dei liquori, sono gli ultimi clienti nominati pubblicamente nel suo ConnectAI Charter Program. Gli annunci portano a dieci il numero totale delle collaborazioni con i clienti di ConnectAI, comprendendo alimentari, bevande, pet care, benessere, cura personale e cosmesi.

Attraverso il ConnectAI Charter Program, gli ingegneri e data scientist specializzati di NIQ dislocati sul campo collaborano direttamente con i clienti per consentire l'uso di dati e intelligence dei consumatori esclusivi di NIQ nei propri flussi di lavoro interni e nei processi decisionali assistiti dall'AI.

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