NIQ (NYSE: NIQ), azienda leader nella consumer intelligence, oggi ha pubblicato il suo 2026 Environmental, Social and Governance (ESG) Progress Report , che presenta nei dettagli il progresso dell'azienda nelle principali priorità ESG nel 2025. Il rapporto comprende gli sforzi compiuti da NIQ nei settori della responsabilità aziendale, del suo personale e delle comunità, dell'integrità dei dati e dell'utilizzo responsabile dell'AI.

I punti salienti del 2025 comprendono:

Il rafforzamento del suo approccio alla misura del rischio climatico e ambientale: NIQ ha condotto la sua prima valutazione del rischio climatico in linea con le raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), le emissioni tracciate Scope 1, 2 e 3 secondo il Protocollo GHG e l'impronta di carbonio verificata esternamente.

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