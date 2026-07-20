NIQ oggi ha reso noto che Irina Stoian è entrata a far parte dell'azienda in qualità di responsabile commerciale dell'AI, un ruolo recentissimo creato per velocizzare la strategia commerciale dell'intelligenza artificiale di NIQ e aiutare i clienti a trasformare le capacità AI dell'azienda in impatto e crescita per il business.

La signora Stoian contribuirà ad allineare prodotti, tecnologia, ambito commerciale, partnership e marketing attorno a una strategia di crescita unificata; nel quadro di questo incarico si occuperà di delineare le offerte commerciali dell'AI, le partnership strategiche, i prezzi e i modelli di business, oltre che di integrare ulteriormente le capacità di NIQ nei flussi di lavoro dei clienti.

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