NUBURU annuncia l'offerta pubblica proposta a prezzo premium che dovrebbe fornire un finanziamento sufficiente a completare l'acquisizione di una quota di maggioranza in Tekne e a estinguere il debito esistente e i relativi ammortamenti legati alle azioni

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), l'azienda piattaforma integrata dual use per la Difesa e la Sicurezza di nuova generazione, oggi ha annunciato l'inizio di un'offerta pubblica con l'impegno a fare del proprio meglio di un massimo di 38,0 milioni di dollari in azioni della Società, come descritto nel prospetto preliminare incluso nella dichiarazione di registrazione della Società sul Modulo S-1 depositata presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) statunitense.

Secondo i termini proposti, il prezzo dell'offerta dovrebbe essere superiore all'attuale prezzo di mercato delle azioni ordinarie della Società, con un prezzo dell'offerta pubblica proposto di 0,1555 dollari per azione (o titolo equivalente), che rappresenta una maggiorazione del 5% del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie della Società registrato il 10 luglio 2026. L'offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni, comprese le trattative finali sul prezzo, e non è possibile garantire la realizzazione o la tempistica dell'operazione, l'entità effettiva dell'offerta o i termini definitivi dell'offerta.

Se l'operazione verrà completata e interamente sottoscritta, la Società intende utilizzare i proventi netti per fornire importanti vantaggi strategici e patrimoniali direttamente allineati al piano di trasformazione di Difesa e Sicurezza di NUBURU:

soddisfare i requisiti delle garanzie finanziarie associate alla revisione del Golden Power da parte del Governo italiano e posizionare NUBURU per completare la sua proposta acquisizione annunciata di una quota maggioritaria pari al 70% in Tekne S.p.A. (“Tekne”), subordinatamente all'approvazione del Golden Power e ad altre condizioni di chiusura;

estinguere interamente il debito residuo in capitale pari a circa 15,5 milioni di dollari (la “Obbligazione”) e 1,25 milioni di dollari in obbligazioni convertibili emesse in relazione all'acquisizione precedentemente annunciata di Lyocon;

terminare il ciclo di pagamento delle rate mensili previste dall'Obbligazione mediante emissioni ricorrenti di azioni ai prezzi di mercato vigenti, ai sensi dell’accordo di acquisto azionario di standby della Società;

aumentare il capitale primario e potenziare in modo sostanziale il patrimonio netto della Società e il valore contabile materiale pro forma a sostegno del suo impegno a garantire la conformità ai requisiti di quotazione continua presso la Borsa di New York (NYSE); e

supportare i requisiti di acquisizione a breve termine, capitale operativo ed esecuzione della piattaforma, consentendo a NUBURU di porre fine alla sua linea di credito per almeno 90 giorni, subordinatamente al completamento dell'offerta e alla ricevuta di proventi netti sufficienti.

Modulo S-1 e avviso importante relativo all'offerta

Joseph Gunnar & Co., LLC agisce da agente esclusivo per il collocamento dell'offerta proposta.

I titoli sopra descritti vengono offerti da NUBURU secondo una dichiarazione di registrazione sul Form S-1 depositato presso la SEC il 13 luglio 2026. Un prospetto preliminare relativo all'offerta proposta è stato depositato presso la SEC ed è disponibile sul sito della SEC all'indirizzo www.sec.gov . Copie del prospetto preliminare relativo all'offerta proposta possono essere richieste, ove disponibili, contattando Joseph Gunnar & Co., LLC, 40 Wall Street, 30th Floor, New York, NY 10005, telefonicamente al numero (212) 440-9600 o via e-mail all'indirizzo prospectus@jgunnar.com .

NUBURU ha depositato una dichiarazione di registrazione, compreso un prospetto preliminare, presso la SEC relativamente all'offerta alla quale si riferisce il presente comunicato. Prima di investire, si raccomanda ai prospettivi investitori di leggere il prospetto incluso nella dichiarazione di registrazione e altri documenti depositati dalla Società presso la SEC per informazioni più complete sulla Società e l'offerta proposta.

La dichiarazione di registrazione non è ancora entrata in vigore. I titoli non possono essere venduti, né le offerte di acquisto possono essere accettate, prima dell'entrata in vigore della dichiarazione di registrazione. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita né un invito all'acquisto di titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuno stato o altra giurisdizione in cui tale offerta, invito o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle normative sui titoli vigenti in tale stato o giurisdizione.

Informazioni su NUBURU, Inc.

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è l'azienda piattaforma integrata dual use per la difesa e la sicurezza di nuova generazione, che offre capacità coordinate da software e abilitate da hardware per la difesa e la sicurezza, le infrastrutture critiche e i mercati della resilienza digitale. La strategia della sua piattaforma comprende energia diretta ed effetti non cinetici, guerra elettronica e CEMA, mobilità della difesa, software di resilienza operativa e produzione all'avanguardia dispiegabile.

NUBURU punta al rafforzamento della sua struttura del capitale, all'integrazione degli investimenti strategici e alla conversione della sua pipeline di opportunità in ordini contrattuali e crescita sostenuta dei ricavi.

Per maggiori informazioni, visitare www.nuburu.net/investor-relations e seguire NUBURU su X alla pagina https://x.com/nuburulasers e su LinkedIn alla pagina https://www.linkedin.com/company/nuburu .

Dichiarazioni a carattere previsionale

Questo comunicato stampa contiene alcune "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995. Le dichiarazioni a carattere previsionale comprendono, senza limitazione alcuna, dichiarazioni riguardanti l'offerta pubblica proposta; il prezzo, le dimensioni, la tempistica, il completamento e i termini previsti dell'offerta proposta; l'utilizzo previsto dei proventi; il previsto rimborso dell'Obbligazione e di altre obbligazioni; il previsto effetto di tale rimborso sull'ammortamento mensile, sull'utilizzo della linea di credito, sulla pressione dell'emissione di azioni, sulla flessibilità finanziaria e sulla struttura del capitale; la prevista sospensione di 90 giorni dell'utilizzo della linea di credito della Società; il previsto patrimonio netto della Società, il valore contabile materiale pro forma e la conformità ai requisiti di quotazione continua presso la NYSE American; la capacità della Società di completare l'acquisizione di Tekne; la tempistica e i risultati della procedura Golden Power del Governo italiano; il previsto consolidamento dei risultati finanziari e delle operazioni di Tekne; il portafoglio di ordini di Tekne, le proiezioni del business-plan, il valore della produzione, i ricavi, l'EBITDA, gli ordini arretrati, i nuovi ordini e i risultati operativi; i previsti vantaggi del piano di trasformazione della Società; Lyocon, Orbit, SunCubes, Tekne e altre iniziative della piattaforma; la creazione di valore degli azionisti; l'accesso al capitale; la liquidità; gli investimenti strategici; l'integrazione; i ricavi operativi; e i piani di crescita della Società.

Tali dichiarazioni sono soggette a rischi, incertezze che potrebbero causare una sostanziale differenza nei risultati effettivi rispetto a quelli espressi o impliciti, tra cui le condizioni di mercato; la possibilità che l'offerta proposta non possa essere completata, che possa essere completata a condizioni diverse, o che possa generare proventi inferiori rispetto a quelli previsti; l'effetto diluente di emissioni attuali o future; effetti avversi di emissioni o rivendite sul prezzo di mercato delle azioni ordinarie della Società; la capacità della Società di rimborsare l'Obbligazione o altre obbligazioni; la disponibilità e i termini dei finanziamenti futuri; la possibilità che la Società possa necessitare la ripresa dell'utilizzo della sua linea di credito prima del previsto; l'incapacità di soddisfare i requisiti di quotazione continua presso la NYSE American; ritardi, condizioni o rifiuti nel procedimento Golden Power; la mancata acquisizione o il mancato finanziamento dell'acquisizione di Tekne; l'incapacità di consolidare o integrare Tekne o altri investimenti strategici come previsto; differenze tra le proiezioni del business plan di Tekne e i risultati effettivi; rischi legati a clienti, programmi, approvvigionamenti, ristrutturazioni, catene di fornitura ed esecuzioni; variazioni del fair value del debito, dei warrant e della passività SEPA o di altri strumenti; limitazioni della liquidità; rischi relativi a indebitamento in essere, agli obblighi relativi ad azioni privilegiate e ad altre passività; rischi geopolitici, macroeconomici e associati alla spesa per la difesa; e altri rischi descritti nella documentazione depositata da NUBURU presso la SEC. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale salvo richiesto dalla legge.

Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o né un invito ad acquistare titoli.

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