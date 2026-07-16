NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU), società che sviluppa una piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego”, oggi ha annunciato la definizione del prezzo di un’offerta pubblica con collocamento su base “best effort”. Si prevede che l’operazione genererà proventi lordi per circa 38,0 milioni di dollari, al lordo delle commissioni dell’agente di collocamento e di altre spese dell’offerta.

L’offerta consiste in un totale di 244.372.984 azioni ordinarie e/o warrant pre-finanziati per l’acquisto di azioni ordinarie, insieme ad azioni privilegiate di Serie B associate. Il prezzo d’offerta combinato è di 0,1555 $ per azione ordinaria e azione privilegiata di Serie B associata o di 0,1554 $ per warrant pre-finanziato e azione privilegiata di Serie B associata, rispecchiando il prezzo di esercizio di 0,0001 $ di ciascun warrant pre-finanziato. Il prezzo d’offerta combinato di 0,1555 $ rappresenta un premio di circa il 30% rispetto al prezzo di chiusura di 0,1199 $ delle azioni ordinarie NUBURU al 15 luglio 2026. L’operazione è stata guidata da un single-family office con sede a New York, con la partecipazione di altri noti investitori accreditati e family office.

La chiusura dell’offerta è prevista per il 16 luglio 2026 o intorno a tale data, fatte salve le consuete condizioni di chiusura. Joseph Gunnar & Co., LLC opera in qualità di agente di collocamento esclusivo per l’offerta.

Destinazione strategica dei proventi

NUBURU intende utilizzare i proventi netti dell’offerta per:

soddisfare i requisiti di garanzia finanziaria associati alla procedura di autorizzazione Golden Power del governo italiano e posizionare NUBURU in modo da completare la già annunciata proposta di acquisizione di una quota di controllo del 70% in Tekne S.p.A. (“Tekne”), subordinatamente all’autorizzazione Golden Power e alle altre condizioni di chiusura;

rimborsare la quota capitale residua di circa 15,5 milioni di dollari dell’obbligazione in essere emessa a dicembre 2025, con scadenza a dicembre 2026, e pagare 1,25 milioni di dollari di note convertibili emesse in relazione all’acquisizione di Lyocon;

eliminare l’ammortamento mensile ricorrente e la conseguente pressione di emissione azionaria legata alla linea di capitale associata all’obbligazione in essere, e sospendere l’utilizzo della linea di capitale della società per almeno 90 giorni, fatte salve le condizioni e le eccezioni previste dagli accordi definitivi dell’offerta;

sostenere i requisiti di acquisizione, capitale circolante e operatività a breve termine per la piattaforma integrata per la difesa e la sicurezza NUBURU.

Informazioni sull’offerta e sul prospetto informativo

I titoli sono offerti da NUBURU ai sensi di una dichiarazione di registrazione efficace effettuata compilando il Modulo S-1, deposita presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) degli Stati Uniti. Un prospetto informativo definitivo relativo all’offerta e che ne descrive i termini finali sarà depositato presso la SEC e sarà disponibile sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov .

Copie del prospetto definitivo potranno inoltre essere richieste, non appena disponibili, a Joseph Gunnar & Co., LLC, Attn: Syndicate Department, 40 Wall Street, 30th Floor, New York, NY 10005, chiamando il numero (212) 440-9600 o inviando un’e-mail a prospectus@jgunnar.com .

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto dei titoli descritti nel presente documento, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi Stato o altro paese in cui tale offerta, sollecitazione o vendita risulterebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o paese.

Informazioni su NUBURU, Inc.

NUBURU, Inc. (NYSE American: BURU) è una società che sviluppa una piattaforma integrata di nuova generazione per la difesa e la sicurezza a “duplice impiego” che offre funzionalità abilitate dall’hardware e orchestrate tramite software per i settori della difesa e della sicurezza, delle infrastrutture cruciali e della resilienza digitale. La sua strategia prevede sistemi e prodotti per effetti non cinetici ed energia diretta, guerra elettronica (EW) e attività cibernetiche ed elettromagnetiche (CEMA), programmi di mobilità per la difesa, software per la resilienza operativa e sistemi di produzione avanzata distribuibili.

Il focus di NUBURU è sul rafforzamento della struttura del capitale, sull’integrazione degli investimenti strategici e sulla conversione della pipeline di opportunità in ordini contrattuali e crescita sostenuta dei ricavi. Per ulteriori informazioni visitare www.nuburu.net/investor-relations e seguire NUBURU su X a https://x.com/nuburulasers e su LinkedIn a https://www.linkedin.com/company/nuburu .

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni riguardanti: la prevista chiusura dell’offerta; i proventi lordi e netti stimati; la destinazione prevista dei proventi; il rimborso dell’obbligazione in essere e delle note Lyocon; la prevista riduzione dell’utilizzo della linea di capitale e delle emissioni ricorrenti di azioni; la procedura per l’autorizzazione Golden Power e la proposta acquisizione di Tekne; il consolidamento e il contributo previsti delle attività e dei risultati finanziari di Tekne; la clausola di pagamento condizionato per la conversione obbligatoria delle azioni privilegiate di Serie B e i potenziali proventi di cassa aggiuntivi; la struttura del capitale, la liquidità, l’operatività della piattaforma e gli obiettivi di valore per gli azionisti della società; nonché i benefici previsti dal piano di trasformazione della società nel settore difesa e sicurezza.

Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in misura sostanziale, tra cui: il mancato soddisfacimento delle condizioni di chiusura; variazioni nell’allocazione finale, nella classificazione o nel trattamento contabile dei titoli offerti; l’effetto diluitivo dell’offerta e di future conversioni o emissioni; il mancato verificarsi delle condizioni richieste per il pagamento della conversione obbligatoria; la possibilità che le azioni privilegiate di Serie B si convertano senza ulteriori proventi in contanti; un numero insufficiente di azioni autorizzate o il mancato ottenimento dell’approvazione degli azionisti; l’impossibilità di rimborsare il debito o di sospendere l’utilizzo della linea di capitale come previsto; ritardi, condizioni o dinieghi nell’ambito della procedura per l’autorizzazione Golden Power; il mancato completamento, consolidamento o integrazione di Tekne; divergenze tra i risultati operativi previsti e quelli effettivi; l’impossibilità di soddisfare i criteri per il mantenimento della quotazione sul NYSE American; rischi di liquidità e del mercato dei capitali; e altri rischi descritti nei documenti depositati da NUBURU presso la SEC. NUBURU non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale, salvo quanto richiesto dalla legge.

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