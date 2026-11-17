PacketLight Networks, un fornitore di soluzioni di trasporto ottico DWDM e OTN, ha annunciato oggi che Oasis Networks ha selezionato le sue piattaforme di trasporto 800G e di amplificazione ottica OLS per sostenere lo sviluppo di servizi a lunghezza d'onra a impulsi in Portogallo. L'architettura aperta di trasporto di PacketLight supporta i programmi di Oasis di allocazione di capacità ottica tramite software in linea con l'evoluzione dei requisiti dei clienti.

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PacketLight’s 800G DWDM transport and OLS optical amplification support Oasis Networks’ Lisbon–Sines connection and the development of burstable wavelength services.

La connessione tra Lisbona e Sines è ora stabilita, con l'endpoint di Sines a Start Campus. Una prova di fattibilità condotta sulla rete operativa di Oasis ha dimostrato la possibilità di stabilire e riconfigurare il percorso ottico tramite controllo software. PacketLight ha completato inoltre la progettazione per le future interconnessioni lungo l'anello della metropolitana di Lisbona.

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Kevin Tanzillo

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