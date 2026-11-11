OBI Group , un retailer leader europeo nel settore di articoli per casa e giardino, ha iniziato l'adozione delle capacità di pianificazione della domanda e di riassortimento end-to-end di Blue Yonder nei suoi negozi e centri di distribuzione, con la previsione di distribuirle a oltre 660 negozi in tutti i suoi mercati. L'adozione sostituirà diversi sistemi con un'unica piattaforma scalabile. Offrirà inoltre a OBI capacità di previsione e riassortimento automatico basate sull'IA dai centri di distribuzione agli scaffali dei negozi, migliorando la disponibilità dei prodotti per milioni di clienti in tutta Europa.

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