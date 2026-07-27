Objectway, partner paneuropeo di soluzioni WealthTech per banche, wealth e asset manager, ha annunciato oggi di aver avviato trattative esclusive con BNP Paribas e Natixis conferendo loro il diritto di cedere a Objectway l’intera partecipazione detenuta in SLIB (Services Logiciels d'Intégration Boursière), partner di fiducia specializzato nello sviluppo di soluzioni software per il settore dei mercati dei capitali.

Il completamento dell’operazione è soggetto al rispetto delle consuete condizioni previste per la finalizzazione, tra cui le approvazioni normative e il completamento delle procedure di informazione e consultazione degli organi di rappresentanza dei lavoratori interessati, e dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Informazioni su SLIB

SLIB (Services Logiciels d'Intégration Boursière) è un affermato partner tecnologico che opera nel settore dei mercati dei capitali. Fondata nel 1988 dal dipartimento IT della Borsa di Lione, SLIB è cresciuta nel corso di oltre 30 anni fino a diventare un software provider specializzato che serve 30 clienti di primo piano grazie a un team di oltre 140 professionisti con sedi a Parigi, Lione e Lisbona.

SLIB è il partner tecnologico di riferimento per primari asset servicer, broker-dealer e istituti bancari europei. L'operazione rafforza le consolidate relazioni di Objectway con i clienti comuni, come BNP Paribas, e ne amplia ulteriormente la presenza presso altre importanti istituzioni finanziarie. L'azienda offre un portafoglio di soluzioni FinTech e RegTech che copre l’intero processo di elaborazione delle operazioni su titoli, retail brokerage e risk management. A completamento della propria offerta software, SLIB mette inoltre a disposizione un'ampia gamma di servizi professionali, supportando i clienti nell'implementazione, nella gestione e nell'evoluzione continua delle proprie piattaforme tecnologiche.

La piattaforma di Objectway supporta oggi le istituzioni operanti nei settori della creazione e distribuzione di servizi di investimento — dalla gestione del ciclo di vita dei clienti, alla consulenza e alla gestione del portafoglio, al core banking, al back-office titoli e all’amministrazione dei fondi. Le soluzioni del Gruppo sono adottate da wealth manager, banche private e asset manager in EMEA e Canada.

Con l'acquisizione di SLIB, Objectway amplierà la propria offerta lungo l'intera catena del valore dei servizi di investimento, in particolare nell'ambito della negoziazione ed esecuzione per i mercati dei capitali, aggiungendo funzionalità di elaborazione delle operazioni su titoli front-to-back, compensazione, regolamento e gestione del rischio. Insieme, le due realtà metteranno a disposizione degli operatori finanziari una piattaforma tecnologica integrata, in grado di supportare end-to-end l'intera catena del valore dei servizi finanziari, rafforzando il posizionamento di Objectway come solution partner strategico. L'operazione amplierà inoltre la base clienti e la presenza operativa del Gruppo in Francia, estendendone al contempo il presidio nella Penisola Iberica grazie all'hub di SLIB a Lisbona e creando nuove opportunità di collaborazione con istituzioni finanziarie internazionali nei principali mercati europei.

“Il settore dei servizi finanziari sta vivendo una profonda trasformazione: oggi la crescita dipende dalla capacità di coniugare innovazione e scalabilità. Per questo, gli operatori cercano partner capaci non solo di modernizzare tecnologie, infrastrutture e processi, ma anche di orchestrare competenze e funzionalità di business in grado di sostenerne la crescita scalabile. Questo progetto di acquisizione riflette la nostra strategia di lungo termine, volta ad ampliare le nostre competenze, consolidare la nostra presenza paneuropea e aiutare i clienti a gestire la crescente complessità del settore, ponendo le basi per una crescita sostenibile nel lungo termine,” ha detto Luigi Marciano, Fondatore e Group CEO di Objectway . “Il vero valore di un'acquisizione nasce dall'integrazione di persone, competenze e ambizioni comuni. Il nostro impegno è dare vita a un'unica organizzazione che sappia valorizzare le eccellenze di entrambe le realtà, assicurando continuità ai clienti e preservando i rapporti di fiducia costruiti nel tempo.”

Alain Pochet, Chairman di SLIB, e Philippe Ruault, Amministratore Delegato della società, che ne ha guidato con successo la crescita fino a oggi, continueranno a far parte dell'organizzazione anche dopo il perfezionamento dell'acquisizione. Insieme assicureranno continuità a dipendenti, clienti e partner, favorendo una piena integrazione di SLIB nel Gruppo.

“Questa operazione aprirà un nuovo capitolo per SLIB, mettendoci a disposizione la scala e le risorse di una piattaforma paneuropea, preservando al contempo le caratteristiche che ci hanno reso un partner di fiducia per i nostri clienti per oltre 30 anni. Objectway condivide il nostro impegno nel costruire relazioni di lungo termine e a perseguire l'eccellenza tecnologica, e sono convinto che questa integrazione ci permetterà di accelerare le nostre ambizioni di crescita,” ha commentato Alain Pochet, Chairman di SLIB .

“Entrare a far parte di Objectway rappresenta un passaggio naturale nel percorso di crescita di SLIB. Questa evoluzione ci permetterà di offrire ai nostri clienti un ventaglio ancora più ampio di competenze e soluzioni, con lo stesso team, la stessa esperienza e la stessa vicinanza che hanno sempre contraddistinto il nostro modo di lavorare. Sono entusiasta di accompagnare SLIB in questa nuova fase, continuando a guidare il percorso di integrazione con Objectway sulle solide basi che abbiamo costruito,” ha aggiunto Philippe Ruault, CEO di SLIB .

In relazione all'operazione prevista, Objectway è stata assistita da Monitor Deloitte per la Business Due Diligence e la consulenza strategica, da Deloitte Italia per la Financial Due Diligence e dagli studi legali Giovannelli e Associati (Milano) e Aramis Law (Parigi) per gli aspetti legali.

Objectway

Riconosciuta tra le prime 100 società FinTech a livello mondiale da IDC FinTech Rankings, Objectway serve oltre 250 tra le principali banche private e universali, società di wealth management, asset manager e asset servicer in tutta l’area EMEA e in Canada.

In qualità di full-service provider, Objectway offre soluzioni modulari e configurabili che supportano differenti modelli operativi e di servizio, rispondendo alle esigenze di istituzioni finanziarie operanti sia in contesti locali sia internazionali, accompagnandone la crescita scalabile tra mercati, giurisdizioni e lungo l'intera catena del valore.

Objectway abilita l’amministrazione di oltre 2.000 miliardi di euro di asset e supporta più di 100.000 professionisti nel servire oltre 10 milioni di investitori.

La strategia dell’azienda, sostenuta sia dalla crescita organica sia da acquisizioni strategiche, tra cui la più recente espansione in Svizzera, ha portato il Gruppo a raggiungere un fatturato consolidato superiore a 170 milioni di euro.

Con sedi in Italia, Germania, Svizzera, Francia, Benelux, Irlanda, Regno Unito e Canada, e un team di oltre 1000 professionisti tra esperti di business e tecnologia, da oltre 35 anni Objectway è il partner di riferimento per banche, asset e wealth manager.

objectway.com

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260724707686/it/

Chiara Giudici

Communication Manager

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