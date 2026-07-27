Ohmium International Inc. , un produttore leader di soluzioni avanzate di elettrolizzatori a membrana a scambio protonico (PEM) ad alta efficienza, ha annunciato oggi la nomina di Mark Griffin a Direttore commerciale (CCO). Griffin servirà come direttore esecutivo dell'organizzazione Ohmium Sales and Marketing, con l'incarico di promuovere la crescita dei ricavi, l'acquisizione di clienti e l'espansione di un ecosistema globale di sviluppatori, collaboratori industriali e partner strategici. La sua nomina apporta nuovo slancio alla posizione commerciale di Ohmium, mentre l'idrogeno verde passa dall'adozione iniziale all'implementazione industriale diffusa.

Griffin entra in azienda con più di vent'anni di esperienza nel settore energetico, comprese attività nell'ambito dell'idrogeno e delle energie rinnovabili. In ScottishPower, Griffin ha guidato per cinque anni lo sviluppo del mercato dell'idrogeno e le vendite di energia alle aziende, avviando due progetti di idrogeno verde su larga scala per un totale di oltre 220 milioni di sterline. Entrambi i progetti erano sovvenzionati dallo Stato e strutturati attorno ad accordi di acquisto nell'ambito della decarbonizzazione della durata di 15 anni nel settore del vetro e delle distillerie, sostituendo il gas naturale con il calore ad alta temperatura e assicurando la stabilità a lungo termine dei ricavi. Questi progetti hanno instaurato modelli commerciali ripetibili per garantire forniture di idrogeno a lungo termine e ad alto valore in settori difficili da decarbonizzare, approfondendo le competenze di Griffin nelle complesse strategie di transizione energetica, nella gestione dei rischi e nelle collaborazioni durature con i clienti.

Prima di ScottishPower, Griffin ha lavorato per oltre dieci anni per BOC UK and Ireland, dove ha trasformato un'azienda start-up di celle a combustibile industriali in un motore di crescita costante, realizzando in sei anni un aumento dei ricavi pari al 20% su base annua: un risultato ottenuto applicando una rigorosa strategia commerciale che ha riposizionato il portafoglio, creato accordi di fornitura a lungo termine e ampliato le collaborazioni con i canali di distribuzione, apportando valore concreto per i clienti e il mercato in generale. Griffin ha inoltre gestito un portafoglio di importanti account nazionali in BOC nell'ambito di varie soluzioni di energia pulita. In entrambi i ruoli, Griffin ha sviluppato una solida tradizione di esecuzione di offerte di CFD (Contratti per differenza) che hanno garantito finanziamenti operativi per svariati miliardi di sterline in ambienti normativi complessi e mercati internazionali.

“In un momento in cui la sicurezza e la resilienza in ambito energetico sono assolute priorità, Mark apporta le competenze e l'impulso commerciale di cui ha bisogno Ohmium. La sua esperienza pratica nella realizzazione di progetti a base di idrogeno su vasta scala, nell'orientarsi tra mercati globali complessi e nella creazione di rapporti duraturi con i clienti sarà fondamentale mentre acceleriamo l'implementazione e ampliamo la nostra clientela a livello globale”, ha dichiarato il Dr. Markus Tacke, AD di Ohmium International.

“L'opportunità di creare relazioni durature e ad alto valore nel settore dell'idrogeno verde è qui, e Ohmium possiede la tecnologia, la pipeline e il team necessari per guidare tutto questo. Sono entusiasta di creare un impatto significativo per i nostri clienti. I team di successo si basano su impegno, responsabilità e collaborazione: questi sono valori che hanno guidato tutta la mia carriera, oltre a 18 anni come giocatore di rugby e alla fine allenatore della squadra. Li porterò in Ohmium fin dal primo giorno”, ha dichiarato Mark Griffin, CCO di Ohmium International.

Con una pipeline di progetti globali a base di idrogeno verde che superano i 2 GW in tre continenti, Ohmium è ben posizionata per sfruttare il passaggio sempre più rapido verso l'energia industriale pulita. La nomina di Griffin rafforza la leadership commerciale necessaria per trasformare questa pipeline in collaborazioni a lungo termine con i clienti e in una crescita commerciale sostenuta.

Informazioni su Ohmium

Ohmium progetta, produce e distribuisce elettrolizzatori modulari e scalabili a membrana a scambio protonico (PEM) che consentono la produzione di idrogeno verde a costi competitivi. La suite di prodotti elettrochimici dell'azienda aiuta i clienti a raggiungere i loro obiettivi di energia sostenibile in vari progetti industriali, di trasporto ed energetici. Con sede centrale negli Stati Uniti, impianti di produzione in India e attività in tutto il mondo, Ohmium ha una pipeline globale di progetti di idrogeno verde che supera i 2 GW in tre continenti. Nel 2023 Ohmium ha raccolto 250 milioni di dollari in un finanziamento di Serie C, guidato da TPG Rise Climate.

Per saperne di più, visitare https://www.ohmium.com/

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