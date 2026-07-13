Ouster, Inc. (Nasdaq: OUST) (“Ouster” o l'“Azienda”), un leader nella rilevazione e nella percezione per l'AI fisica, ha annunciato oggi la sua nuova serie di sensori digitali LiDAR OS, Rev8, basata sul chip Ouster Silicon L4 di nuova generazione. Ouster Rev8 è dotata del primo sensore LiDAR a colori nativi brevettati al mondo, offre una portata e una risoluzione raddoppiata rispetto alla generazione precedente, ed è progettata per la sicurezza funzionale, affidabilità, convenienza e scalabilità.

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The REV8 OS Family: The World's First Native Color Lidar.

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