Supercomputing 2026 (SC26) – Phison Electronics (TW: 8299TT) , un leader globale nelle soluzioni di archiviazione flash NAND, oggi ha annunciato il lancio di Pascari Space, una nuova categoria di soluzioni SSD progettate appositamente per applicazioni spaziali e infrastrutture orbitali, in esposizione questa settimana alla conferenza SC26 . Forte dei decenni di esperienza ingegneristica nel settore NAND di Phison e di una tradizione consolidata nel campo dell'archiviazione collaudata in volo, Pascari Space utilizza i servizi di personalizzazione e progettazione di Phison IMAGIN+ per offrire soluzioni di archiviazione che rispondono alle esigenze specifiche delle missioni, realizzate per resistere alle estreme esigenze dell'ambiente spaziale.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261117248942/it/

Phison Launches Purpose-Built Storage Solutions for New Space Economy

Mentre le infrastrutture dei dati terrestri affrontano sfide sempre maggiori legate al consumo energetico, alle esigenze di raffreddamento, ai vincoli di spazio fisico e ai rischi di disastri naturali, le aziende e le organizzazioni commerciali stanno esplorando sempre più spesso approcci alternativi per salvaguardare i dati critici. Allo stesso tempo, il calo dei costi di lancio sta accelerando la crescita delle infrastrutture orbitali e delle applicazioni satellitari, sostenendo lo sviluppo di un’economia spaziale che spazia dal monitoraggio ambientale e dalla prevenzione della deforestazione all'esplorazione dello spazio e alle scoperte scientifiche. Insieme, queste tendenze stanno promuovendo la domanda di soluzioni di archiviazione dati affidabili e ad alte prestazioni, progettate per funzionare nelle condizioni estreme dello spazio.

Oggi, Phison affronta queste sfide sfruttando la propria comprovata esperienza nel settore spaziale, con tecnologia di archiviazione installata a bordo del Mars Rover , e sul primo hardware per il centro dati sulla luna installato da Lonestar Data Holdings nel 2025. Queste tappe hanno stabilito la natura comprovata in volo alla base dei Pascari SSD e del proprio ottenimento dello status TRL-9. La base è stata creata per consentire a Pascari Space di portare soluzioni SSD configurabili progettate per garantire l'integrità, la durata e la resilienza dei dati in ambienti in cui gli errori sono irreversibili.

"Lo spazio sta rapidamente diventando la prossima frontiera per le infrastrutture dei dati, ma le esigenze relative all'archiviazione dei dati durante il volo sono molto più elevate rispetto a quelle che si considerano ormai un requisito minimo sulla Terra", ha spiegato Michael Wu, GM e Presidente, Phison US. "Con Pascari Space, stiamo estendendo le nostre competenze oltre la Terra, offrendo ai clienti la capacità di configurare l'archiviazione per la propria missione specifica piuttosto che accettare compromessi con tecnologia a configurazione fissa. Dai sistemi critici per il volo ai data center orbitali, stiamo contribuendo a gettare le basi per la prossima generazione di infrastrutture spaziali".

Archiviazione specifica per la missione progettata per ambienti estremi

La nuova gamma Pascari Space include tre linee di prodotti realizzati appositamente:

Critico per il volo: archiviazione senza DRAM, adatta a un ampio intervallo di temperature, per posizioni del veicolo spaziale in cui la massima resilienza ha la precedenza sulle prestazioni pure.

archiviazione senza DRAM, adatta a un ampio intervallo di temperature, per posizioni del veicolo spaziale in cui la massima resilienza ha la precedenza sulle prestazioni pure. Archiviazione principale : archiviazione ad alte prestazioni per sistemi generali di veicoli spaziali e per l'elaborazione dati a bordo, che garantisce un equilibrio tra durata e capacità.

: archiviazione ad alte prestazioni per sistemi generali di veicoli spaziali e per l'elaborazione dati a bordo, che garantisce un equilibrio tra durata e capacità. Data center orbitale : archiviazione ad alta capacità per data center orbitali e dati bulk in orbita.

A differenza dell'archiviazione a configurazione fissa, Pascari Space offre soluzioni SSD specifiche per ogni missione attraverso la tecnologia di controller e firmware in house di Phison, compresa una durata fino a 60 volte 1 , pulizia ottimizzata dei dati e mappatura RAID casuale. Attraverso IMAGIN+, Phison collabora con i clienti per configurare la durata, la conservazione, la gestione degli errori, la caratterizzazione, lo screening, la convalida e la resistenza alle radiazioni tramite la selezione dei componenti e le regolazioni del firmware, al fine di soddisfare i loro specifici requisiti operativi.

Pascari Space offre inoltre una protezione dei dati su più livelli attraverso la correzione degli errori LDPC, le tecnologie SmartECC™ e SmartRefresh™ e all’interleaving SRAM. Sono disponibili servizi di caratterizzazione delle radiazioni relativi alla dose ionizzante totale (TID) e agli effetti da evento singolo (SEE), compresi test con ioni pesanti e test post-produzione sui lotti, a supporto dell’affidabilità e della resilienza specifiche per ogni missione.

L'alimentazione della prossima generazione di data center orbitali commerciali

Sulla base della sua precedente collaborazione lunare con Lonestar Data Holdings , Phison supporterà il primo nodo di data center orbitale commercial dell'azienda della rete StarVault , StarVault-001 (SV-001), il cui lancio è previsto nella prima metà del 2027. La missione trasporterà 488 TB di archiviazione Phison Pascari Space, fornendo circa 370 TB di capacità utilizzabile nell'orbita terrestre bassa.

“I dati sono il nuovo oro, alla base delle nostre economie, delle aziende e dei flussi di lavoro dell'AI: questo rende la protezione dei dati più importante che mai”, ha spiegato Chris Stott, Fondatore, Lonestar Data Holdings. “Con StarVault, Lonestar sta creando un'infrastruttura dei dati sicura e sovrana oltre la Terra, indipendente dai rischi terrestri e che offre la base per l'AI e i servizi digitali futuri nello spazio. La tecnologia di archiviazione di Phison è una delle tecnologie che stiamo integrando in quella più ampia architettura StarVault”.

Le soluzioni di Pascari Space sono attualmente disponibili ed esposte al SC26, stand n. 5413, dal 17 al 19 novembre 2026. Per richiedere un incontro dopo l'evento, inviare un'e-mail a sales@phison.com . Per saperne di più su Pascari Space, visitare https://www.phison.com/pascari-space/ .

Informazioni su Phison Electronics

Phison Electronics è un leader mondiale nel settore dei controller flash NAND e nello sviluppo di soluzioni di storage – la sua tecnologia è alla base di oltre un SSD su cinque spediti in tutto il mondo. Phison è cresciuta fino a diventare un’azienda multimiliardaria con oltre 5.000 dipendenti – il 70% dei quali è dedito a ricerca e sviluppo – e che vanta più di 2.000 brevetti. Le innovazioni di Phison Electronics includono il portafoglio Pascari di SSD aziendali ad altissime prestazioni, progettati per carichi di lavoro ad alta intensità di dati nei data center per IA, cloud e hyperscale, tra cui Pascari aiDAPTIV™, una premiata soluzione per l’addestramento e l’inferenza di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) localmente a costo contenuto.

Phison, il design Phison e il logo Phison sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Phison Electronics o delle sue società collegate negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini mostrate potrebbero variare rispetto ai prodotti reali.

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1 La durata massima di 60 volte si riferisce a unità configurate per il funzionamento in modalità pSLC rispetto alla stessa unità nella propria configurazione TLC nativa. Disponibile nelle linee di prodotti Flight Critical e Main Storage. La durata effettiva varia secondo la capacità, la configurazione e il carico di lavoro.

[Modulo di domanda dell'elenco di distribuzione IR di PHISON]

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[Dati su PHISON]

Oltre 25 anni di esperienza nella progettazione di circuiti integrati per controller NAND e nell'integrazione di moduli.

Più di 5000 dipendenti a livello globale, oltre il 70% ingegneri.

Quasi 2000 brevetti associati alla memoria a livello mondiale.

Obiettivi di fatturato a lungo termine di oltre 100 miliardi di nuovi dollari taiwanesi attraverso la strategia di sviluppo 5+5.

La quota di mercato globale dei controller SSD supera il 20%.

La quota di mercato globale dei controller per il settore automobilistico supera il 40%.

Phison vanta partnership strategiche a lungo termine con i principali produttori di memorie NAND, tra cui KIOXIA, Micron, SanDisk, Samsung, SK Hynix e YMTC.

Più dell'80% del fatturato di Phison proviene dai mercati di applicazione dell'archiviazione NAND “ad alto valore”, tra cui servers, sistemi automobilistici, sistemi integrati, applicazioni industriali, console di gioco e intelligenza artificiale generativa. Questo consente a Phison di mantenere un fatturato e una redditività relativamente stabili nonostante le fluttuazioni nel ciclo del settore NAND.

La profonda comprensione e l'integrazione dell'intero ecosistema NAND di Phison, comprese solide partnership bilaterali con i produttori di memorie NAND a monte e una stretta collaborazione con i clienti che utilizzano applicazioni di archiviazione NAND a valle, rappresentano il valore insostituibile che Phison offre ai clienti e ai partner globali e funge da vantaggio competitivo essenziale che consente a Phison di rimanere resiliente e influente nel settore NAND.

[Dichiarazioni previsionali]

Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono di natura storica costituiscono "dichiarazioni previsionali". Phison avverte i lettori che le dichiarazioni previsionali si basano sulle conoscenze ragionevoli e sulle attuali aspettative di Phison, e sono soggette a vari rischi ed incertezze. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli contenuti in tali dichiarazioni previsionali per una serie di motivi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi associati alle variazioni della domanda e dell’offerta, alla capacità produttiva e di approvvigionamento, all’aggiudicazione di progetti, ai tempi di immissione sul mercato, alla concorrenza di mercato, alla ciclicità del settore, alla situazione finanziaria dei clienti, alle fluttuazioni dei tassi di cambio, alle azioni legali, alle modifiche delle leggi e dei regolamenti, ai cambiamenti nell’economia globale, alle calamità naturali e ad altri eventi imprevisti che potrebbero compromettere l'attività e le operazioni di Phison. Alla luce di ciò, i lettori non devono fare affidamento su alcuna dichiarazione di natura previsionale. Salvo quanto previsto dalla legge, Phison non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, a conseguenza di nuove informazioni, di eventi futuri o altro.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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PHISON - Vice portavoce

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