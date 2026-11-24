SEE CHANGE , un progetto triennale finanziato dall’UE e guidato da Calala Women’s Fund , Ecumenical Women’s Initiative e Mediterranean Women’s Fund , ha destinato circa 1,81 milioni di euro a 59 organizzazioni di base femministe e delle donne in nove Paesi dell’Europa meridionale e orientale , con sovvenzioni da 10.000 a 60.000 euro.

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Groups SEE Change

Le donne migranti e rifugiate, le donne rom, le donne nere e afrodiscendenti, le donne sorde e quelle sopravvissute alla tratta restano spesso al di fuori dei sistemi di protezione ordinari. SEE CHANGE ha convogliato risorse UE, attraverso i fondi per le donne, verso organizzazioni radicate in tali comunità e delle quali ha la fiducia, associando flessibilità e responsabilizzazione proporzionata ad accompagnamento, sostegno allo sviluppo delle capacità e reti.

Delle 59 organizzazioni il 52 (88%) ha sostenuto direttamente le sopravvissute alla violenza di genere. Le organizzazioni beneficiarie hanno raggiunto 121.382 persone, il 96,4% delle quali donne. Hanno realizzato 479 azioni di sensibilizzazione, 1.146 attività di istruzione e formazione e 226 pubblicazioni o prodotti di ricerca, e hanno contribuito a 49 politiche e leggi locali e nazionali.

Le piccole sovvenzioni hanno cambiato anche i sistemi. A Roma, Amina’s House, gestita da Lucha y Siesta , ha offerto in due anni accoglienza di emergenza entro 24-48 ore a 76 donne e 74 bambini; da allora il Comune ha riconosciuto l’esigenza e prevede un bando pubblico per tali servizi. “Un letto non basta. Le sopravvissute hanno bisogno di un percorso immediato dal pericolo alla sicurezza, alla ripresa e a un sostegno a più lungo termine”, spiega Lucha y Siesta.

In Croazia, ROSA ha sostenuto 75 donne provenienti da 36 Paesi. La sua proposta di riconoscere la maternità surrogata come forma di sfruttamento ai sensi dell’articolo del Codice penale sulla lotta alla tratta è entrata in vigore nel novembre 2025.

“Non lasciate le donne a metà strada. Le abbiamo aiutate a lasciare la violenza; ora serve un sostegno continuo, affinché non siano abbandonate lungo il percorso verso la sicurezza”, aggiunge una delle organizzazioni sostenute.

Il consorzio invita l’UE a mantenere i finanziamenti accessibili alle piccole organizzazioni di base attraverso i fondi per le donne che fungono da intermediari, a preservare approcci flessibili e basati sulla fiducia, a finanziare sovvenzioni, accompagnamento, capacità e reti, e a garantire continuità pluriennale agli ecosistemi di base che hanno dimostrato di funzionare.

“Le donne che subiscono violenza hanno bisogno di una protezione ininterrotta e anche le organizzazioni su cui contano hanno bisogno di continuità”, conclude il consorzio. Il lavoro prosegue attraverso SEE BEYOND (2026–2029).

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Clàudia Arqués | LF Channel

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