Plural, il fondo di investimento per le fasi iniziali di sviluppo aziendale, guidato da fondatori e operatori, ha raccolto 1 miliardo di euro per sostenere gli imprenditori sui quali fa affidamento l'Europa.

Plural mira ad avere in Europa un impatto a livello di PIL.

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