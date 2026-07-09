PubNub presenta oggi Blocks.ai, una rete globale per connettere e controllare gli agenti in tutte le strutture, i fornitori e le API agentiche. Blocks.ai consente agli sviluppatori di raggiungere i propri agenti AI indipendentemente da dove sono ospitati. Blocks Network supporta tutti i casi d'uso degli agenti AI senza aprire porte in arrivo, impostare tunnel, cambiare DNS o modificare regole di firewall. Da oltre dieci anni, PubNub è l'infrastruttura e la piattaforma per la connettività in tempo reale a supporto di miliardi di dispositivi. Oggi, PubNub offre Blocks Network, che connette l'Internet degli Agenti.

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