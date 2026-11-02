Qorium, la società che sviluppa vero cuoio coltivato, oggi annuncia di essere diventata Reyva. Il nuovo nome e la nuova identità segnano la sua prossima fase: passare da un'attività tecnologica pioniera a un marchio globale di materiale realizzato per rispondere ai rigorosi standard del settore delle pelli di lusso.

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Reyva creates beautiful, high-performing real leather. By cultivating leather in uniform sheets, we can move beyond the natural limits of traditional hides, with greater control over its shape, size, thickness and structure. Reyva sample photography by Laurent Stevens

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