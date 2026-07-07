Real Chemistry, un leader mondiale nella comunicazione sanitaria basata sull’IA e su dati approfonditi, oggi ha annunciato l’acquisizione di Spurwing Communications, creando così il proprio primo hub strategico nella regione Asia-Pacifico (APAC), a Singapore. Questa pietra miliare rafforza la strategia globale e la presenza in tale regione, potenziandone la capacità di supportare organizzazioni sanitarie. Grazie alla combinazione di un profondo know-how nel mercato e di competenze integrate a livello globale in vari campi – analisi dati, comunicazione medica, pubblicità e comunicazione strategica – Real Chemistry è ben posizionata per offrire un appoggio più connesso e basato su dati approfonditi a livello locale, in definitiva aiutando i clienti a raggiungere e coinvolgere meglio i professionisti sanitari, i pazienti e i caregiver in tutta la regione.

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