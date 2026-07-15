RealPage, Inc ., un fornitore leader di software basato sull'intelligenza artificiale e di analisi dei dati per il settore immobiliare, oggi ha annunciato di aver completato l'acquisizione di Cherre , una società di intelligence dei dati immobiliari scelta da proprietari istituzionali, gestori di investimenti e operatori di tutto il mondo.

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RealPage now with Cherre.

"L'AI può trasformare il settore immobiliare solo se lo comprende", ha dichiarato Dirk Wakeham, Presidente e Amministratore delegato di RealPage. "Cherre ha creato il tipo di intelligence affidabile e regolamentata su cui fanno affidamento i proprietari istituzionali e i gestori patrimoniali. Portare questa competenza in RealPage significa che ogni cliente, che gestisca una singola proprietà o un portafoglio globale, ha accesso a una base più solida e affidabile per le proprie decisioni”.

"Abbiamo sempre creduto che le organizzazioni immobiliari non possano prendere decisioni sicure basandosi solo sui dati. Hanno bisogno anche di un significato affidabile e collegato", ha spiegato L.D. Salmanson, Cofondatore e AD di Cherre. "Il lavoro che abbiamo svolto in Cherre era volto a prepararci per il momento in cui il settore doveva passare dalla reportistica all ragionamento. Entrare a far parte di RealPage ci permette di portare più rapidamente quel futuro nell'ecosistema immobiliare, senza cambiare il modo in cui lavoriamo con clienti che oggi si affidano a noi".

Gettare le basi per l'intelligenza artificiale nel settore immobiliare

Il settore immobiliare gestisce beni per trilioni di dollari e supporta decisioni con conseguenze che si estendono ben oltre un bilancio: dove fluisce il capitale, dove crescono le comunità e come l'ambiente costruito serve le persone che dipendono da esso. Il settore si rivolge all'AI per prendere quelle decisioni più rapidamente e con maggiore sicurezza. Ma l'AI è affidabile solo quanto lo sono i dati che la supportano.

Oggi, quei dati raramente corrispondono tra loro. Una singola proprietà può apparire come un indirizzo in un sistema di locazione, come un numero diverso in una piattaforma operativa e un codice catastale distinto in un registro fiscale, con la maggior parte delle piattaforme che li considera come tre immobili distinti. Di conseguenza, non è possibile rispondere con certezza nemmeno a una semplice domanda come perché il reddito operativo netto (NOI) è cambiato per un determinato immobile. I dati potrebbero essere tutti disponibili ma fino a quando qualcosa non risolve queste identità e definisce il significato dei dati, nessuna AI può elaborarli in modo efficace.

Questo è il divario che attualmente blocca l'AI nel settore. I modelli non possono elaborare dati che non corrispondono a ciò che descrivono. L'ambizione dell'AI nel settore è solida ma l'infrastruttura dei dati alla base è stata realizzata per registrare il passato, non per supportare le decisioni future.

Chiudere quel divario richiede un livello fondamentale che trasforma i dati in identità coerenti, ne definisce il significato e le collega in un grafico informativo che l'AI è in grado di elaborare: perché sono cambiate le prestazioni, cosa è a rischio e su quali aree concentrarsi.

Perché RealPage + Cherre offrono la soluzione

Da più di dieci anni, Cherre costruisce esattamente quel livello, su una scala che pochi riescono a eguagliare. La sua piattaforma comprende più di quattro miliardi di entità e quattro trilioni di dollari in beni immobiliari a livello globale in una base affidabile, ottenuta e gestita in un ambiente sicuro e conforme su cui i proprietari istituzionali fanno affidamento.

RealPage porta una profonda dimensione operativa nel ciclo di vita immobiliare, servendo più di 42.000 clienti e 24 milioni di unità abitative in tutto il mondo. Per il gestore che amministra un solo immobile, quella stessa base significa segnali di ricavi più affidabili, informazioni più rapide sulle locazioni e dati che rimangono costanti in tutti i sistemi già in uso. È la stessa base regolata su cui si fonda il ragionamento a livello di portafoglio istituzionale. Insieme, le due società collegano ciò che accade a livello di singolo immobile con ciò che è importante a livello di portafoglio e di fondo, unificando dati, fiducia e infrastrutture nell'intero spettro del capitale immobiliare, comprendendo tutte le categorie di attività.

Cosa significa questo per i clienti

Con Cherre, i clienti di RealPage avranno accesso a un livello di intelligence creato appositamente per collegare i dati a livello di immobile con il contesto a livello di portafoglio e di fondo, collegando le operazioni alle decisioni che da esse dipendono.

Con RealPage, i clienti di Cherre potranno usufruire delle dimensioni, delle risorse e della capacità globale di fornitura di uno dei più grandi fornitori di tecnologia del settore, comprese capacità ampliate di progettazione e implementazione per portare i clienti dalla preparazione dei dati all'IA in produzione, continuando al contempo a lavorare con lo stesso team dedicato e lo stesso approccio consultivo sul quale fanno affidamento oggi.

Un impegno nei confronti dell'apertura e del controllo dei clienti

La piattaforma di Cherre ha sempre funzionato in qualsiasi sistema di gestione immobiliare e con qualsiasi fonte di dati utilizzata dai clienti. Tutto questo resterà invariato. Cherre rimarrà un polo aperto al quale qualsiasi applicazione o fornitore di dati può connettersi nel rispetto di espresse autorizzazioni, controlli di sicurezza e standard di governance. RealPage e Cherre si impegnano ugualmente sia nella trasparenza sia nella governance, dando ai clienti la libertà di accedere e utilizzare i propri dati assieme alla sicurezza e alle tutele alle quali si affidano. I clienti mantengono tutti i controlli e le tutele che hanno oggi, oltre a strumenti di livello aziendale per un controllo ancora maggiore in futuro.

Kirkland & Ellis LLP hanno fornito la consulenza legale a RealPage. Per Cherre, Software Equity Group (SEG) ha fornito la consulenza finanziaria, mentre Goodwin Procter LLP ha fornito quella legale.

Informazioni su RealPage, Inc.

RealPage esiste per migliorare la qualità della vita. Da più di 25 anni, RealPage fa vivere i quartieri che la gente chiama casa, per il capitale che ne rende possibile l'esistenza, i gestori e i residenti che ci vivono. RealPage sta portando avanti la piattaforma nativa AI per le operazioni immobiliari e l'intelligence istituzionale, riunendo l'AI agentica, l'analisi avanzata e i dati regolati in un'unica piattaforma. Con il supporto di Thoma Bravo e forte di oltre 8.500 dipendenti in tutto il mondo, le soluzioni di RealPage aiutano a gestire più di 24 milioni di unità e i relativi portafogli istituzionali in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare realpage.com .

Informazioni su Cherre

Cherre è la principale piattaforma di intelligence immobiliare per gli investitori istituzionali, gli operatori commerciali e i proprietari di beni immobiliari. Cherre collega, risolve e gestisce dati frammentati per creare una base affidabile per l'AI, le analisi e i processi decisionali. Le organizzazioni utilizzano Cherre per unificare le informazioni in tutti i sistemi, migliorare la fiducia nei dati e accelerare i risultati aziendali. Cherre alimenta l'infrastruttura dei dati alla base di moderne operazioni immobiliari. Per maggiori informazioni, visitare cherre.com .

Informazioni su RealPage & Cherre

Insieme, RealPage e Cherre stanno costruendo l'infrastruttura AI affidabile di cui il settore immobiliare ha sempre avuto bisogno: un'infrastruttura AI gestita, specifica per il settore e realizzata appositamente per conoscere il significato di ogni singolo dato, risolverlo in modo coerente in tutti i sistemi che lo elaborano e renderlo disponibile all'AI, che può elaborarlo in modo da permettere a chi prende decisioni importanti di potersi fidare di ciò che dice l'AI. Ogni raccomandazione è tracciabile, ogni definizione è gestita e ogni risorsa di dati rimane sotto il controllo del cliente. Questa è la base della nuova era dell'AI immobiliare.

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Patrick.Mendoza@realpage.com





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