Red Sea Global (RSG), lo sviluppatore di turismo rigenerativo, ha annunciato l'apertura del resort fronte mare Six Senses AMAALA, che darà il benvenuto ai suoi primi ospiti a metà luglio.

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An aerial view of Six Senses AMAALA and its surrounding shoreline at Triple Bay

Il lancio rappresenta un entusiasmante progresso nel percorso di AMAALA, mentre continua a definirsi e ad accogliere gli ospiti che desiderano provare esperienze di wellness senza precedenti su uno sfondo di scogliere a picco sul mare, baie protette, spiagge incontaminate e deserti montuosi.

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