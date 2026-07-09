Red Sea Global (RSG), lo sviluppatore di turismo rigenerativo, ha annunciato l'apertura del resort fronte mare Six Senses AMAALA, che darà il benvenuto ai suoi primi ospiti a metà luglio.

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An aerial view of Six Senses AMAALA and its surrounding shoreline at Triple Bay

An aerial view of Six Senses AMAALA and its surrounding shoreline at Triple Bay

Il lancio rappresenta un entusiasmante progresso nel percorso di AMAALA, mentre continua a definirsi e ad accogliere gli ospiti che desiderano provare esperienze di wellness senza precedenti su uno sfondo di scogliere a picco sul mare, baie protette, spiagge incontaminate e deserti montuosi.

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Jack Williams, Direttore, Affari aziendali
Cellulare: +966 55 925 6816
E-mail: Jack.Williams@RedSeaGlobal.com



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