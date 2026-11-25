Klarna, la rete finanziaria per tutti i giorni, sta portando la sua funzionalità Search & Compare in Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia, Romania, Ungheria, Slovacchia, Grecia, Belgio e Portogallo, rendendola accessibile sia sull'app di Klarna che sul sito web dell'azienda. Lo strumento aiuta i consumatori a trovare i prodotti preferiti a prezzi inferiori, con filtri per identificare ciò che è più importante per loro, compresi colore, taglia, caratteristiche, valutazioni dei consumatori, disponibilità nei punti vendita e opzioni di consegna, eliminando tutte le informazioni superflue.

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