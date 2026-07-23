Riskified (NYSE: RSKD) , leader globale nel rilevamento delle frodi e dell'intelligence sul rischio nell'e-commerce, è stata nominata per l'inclusione nella classifica mondiale Top Fintech Companies 2026, redatta da CNBC, per la categoria Pagamenti. La classifica, giunta alla quarta edizione, è stilata da CNBC in collaborazione con Statista Inc., azienda globale specializzata in statistica e classifiche del settore. La nomina è stata annunciata il 22 luglio 2026, ed è disponibile sul sito di CNBC .

È la seconda volta che Riskified viene inclusa nella classifica. L'azienda aveva ottenuto questo riconoscimento nel 2024 , rafforzando la sua posizione nel settore del rilevamento delle frodi e dell'intelligence sul rischio nell'e-commerce e sottolineando il suo costante successo nel consentire alle aziende di aumentare il fatturato e la redditività mitigando il rischio grazie alla sua piattaforma potenziata dall'intelligenza artificiale.

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