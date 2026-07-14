Rochester Electronics, LLC, fornitore leader e continuo di semiconduttori autorizzati, e Qorvo®, azienda globale leader nelle soluzioni di connettività e di potenza, hanno annunciato oggi il completamento di un accordo di distribuzione a livello mondiale. Questa collaborazione amplia notevolmente l’accesso a soluzioni di semiconduttori RF e di potenza ad alte prestazioni di Qorvo da parte dei clienti in tutto il mondo, con un'enfasi particolare sulla longevità delle forniture e sul supporto del ciclo di vita.

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Rochester Electronics and Qorvo® Team to Offer Long-Term Availability of RF Components

In virtù della posizione unica di Rochester Electronic quale produttore su licenza e fonte autorizzata e continuativa di semiconduttori, Qorvo è in grado di estendere la disponibilità dei suoi prodotti per soddisfare le esigenze di progettazione del ciclo di vita. Questo accordo garantisce non soltanto la continuità per applicazioni a lungo termine, ma contribuisce anche alla sostenibilità tecnologica, riducendo al minimo la necessità di riprogettare i sistemi, offrendo una mitigazione del rischio per i programmi in uso e supportando il riutilizzo e la longevità delle piattaforme hardware basate sui prodotti Qorvo esistenti.

“Il nostro accordo di distribuzione con Rochester Electronics rafforza l’impegno di Qorvo a fornire soluzioni ad alte prestazioni con supporto continuo e affidabile” afferma Dan Smith, vicepresidente del settore Vendite e distribuzione globali di Qorvo.

Questa alleanza strategica potenzia la catena di fornitura globale di Qorvo, concentrandosi su qualità, prestazioni e longevità, a supporto dei mercati fondamentali e delle progettazioni mission-critical nei settori aerospaziale, della difesa, della connettività, industriale, della gestione della potenza e delle comunicazioni.

“Siamo onorati di collaborare con Qorvo per garantire un supporto affidabile per i loro prodotti di semiconduttori avanzati a settori che hanno rigorosi requisiti in termini di affidabilità e longevità” afferma Nick Rabbitt, Vicepresidente Sviluppo Business e Strategia Prodotto di Rochester Electronics. “Insieme, consentiamo a ingegneri e OEM di supportare i sistemi esistenti e di estendere con sicurezza i cicli di vita di progettazione”.

Informazioni su Rochester Electronics

Rochester Electronics è la più grande fonte continua di semiconduttori a livello globale, autorizzata al 100% da più di 70 produttori leader di semiconduttori.

In qualità di distributore originale di stock del produttore, Rochester conta oltre 15 miliardi di dispositivi in stock che comprendono più di 200.000 codici articolo, fornendo la più ampia gamma di semiconduttori a fine vita (EOL) e di semiconduttori attivi a livello mondiale.

In qualità di produttore di semiconduttori su licenza, Rochester ha fabbricato oltre 20.000 tipi di dispositivi. Con oltre 12 miliardi di die in stock, Rochester è in grado di produrre più di 70.000 tipi di dispositivi. Rochester oﬀre gamma completa di servizi di produzione che comprendono progettazione, lavorazione dei wafer, assemblaggio, collaudo, affidabilità e archiviazione della proprietà intellettuale (IP), fornendo soluzioni singole o integrali di tipo "chiavi in mano", consentendo un time-to-market più rapido.

Rochester è la soluzione per il ciclo di vita dei semiconduttori. Nessun’altra azienda può competere con la vasta gamma di prodotti, servizi a valore aggiunto e soluzioni di produzione di Rochester.

Grazie al nostro personale di vendita diretta e di assistenza in tutti i principali mercati, ci proponiamo di soddisfare le esigenze del cliente telefonicamente o tramite le nostre piattaforme di e-commerce sempre e ovunque.

Per maggiori informazioni, visita: www.rocelec.it

Informazioni su Qorvo

Qorvo (Nasdaq: QRVO) fornisce soluzioni di semiconduttori innovative, che contribuiscono a creare un mondo migliore. La nostra azienda unisce leadership tecnologica e di prodotto, esperienza a livello di sistemi e una scala di produzione globale per risolvere le sfide tecniche più complesse dei nostri clienti. Qorvo è al servizio di svariati segmenti ad alto potenziale di crescita su importanti mercati globali, tra i quali quello automobilistico, di consumo, della difesa e aerospaziale, industriale e delle imprese, delle infrastrutture e della tecnologia mobile.

Visita www.qorvo.com per scoprire come il nostro team diversificato e innovativo aiuta a connettere, proteggere e alimentare il nostro pianeta.

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Rochester Electronics, LLC

Direttore, Marketing globale: Tracey Corbitt

E-mail: tcorbitt@rocelec.com



Qorvo

Manager del Marketing strategico: Ramona Mueller

E-mail: Ramona.L.Mueller@qorvo.com





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