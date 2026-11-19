RSA, lo standard di identità per le agenzie governative, il settore finanziario e le organizzazioni ad alto livello di affidabilità, ha annunciato oggi la disponibilità a livello generale di RSA Compliance Advisor , una nuova funzionalità all'interno di RSA ® Governance & Lifecycle , la soluzione di RSA di governance e gestione delle identità (IGA), che associa i controlli di governance dell'identità direttamente ai requisiti normativi e segnala ininterrottamente la situazione della conformità.

Governi e autorità di vigilanza continuano ad alzare l'asticella. GDPR, CJIS, HIPAA, NIST e POPIA impongono ciascuno centinaia di requisiti, e la nuova attività normativa continua ad aggiungerne di nuovi. Nonostante l'incremento dei requisiti normativi, la maggior parte dei programmi di compliance continua a confermare la propria situazione come lo faceva dieci anni fa: revisioni trimestrali, certificazioni annuali, fogli di lavoro creati manualmente. Questa valutazione periodica e reattiva non tiene conto delle variazioni quotidiane nell'accesso. Un programma sviluppato in base a punti di controllo puntuali può sembrare conforme il giorno dell'audit e tuttavia presentare un rischio che non viene mai rilevato.

RSA Compliance Advisor consente di colmare questa lacuna. Implementabile come SaaS o in ambienti sovrani, Compliance Advisor viene eseguito all'interno di RSA Governance & Lifecycle. Associa i requisiti di una normativa direttamente ai controlli di governance già adottati da un'organizzazione, quindi tiene traccia ininterrottamente delle prestazioni in base a essi:

Associazione a livello di requisiti. L'IA legge il testo di una normativa e associa ciascun requisito ai controlli di governance specifici che lo soddisfano, includendo una chiara panoramica di ciò che non rientra nell'ambito della governance dell'identità.

L'IA legge il testo di una normativa e associa ciascun requisito ai controlli di governance specifici che lo soddisfano, includendo una chiara panoramica di ciò che non rientra nell'ambito della governance dell'identità. Tracciamento continuo dei KPI. Una dashboard assegna in tempo reale punteggi alla posizione di un'organizzazione rispetto a ogni requisito associato, sostituendo un'istantanea trimestrale con una giornaliera.

Una dashboard assegna in tempo reale punteggi alla posizione di un'organizzazione rispetto a ogni requisito associato, sostituendo un'istantanea trimestrale con una giornaliera. Correzione guidata. Quando un KPI è insufficiente, Compliance Advisor evidenzia la correzione specifica, non solo la lacuna.

Quando un KPI è insufficiente, Compliance Advisor evidenzia la correzione specifica, non solo la lacuna. Collegamento di prove alla fonte. Ogni requisito associato rimanda al testo effettivo della normativa, in modo tale che i team di compliance e i revistori possano verificare direttamente l'associazione.

Compliance Advisor supporta attualmente cinque normative principali, associate al livello di requisito: il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), la Politica sulla sicurezza dei servizi informativi della giustizia penale (CJIS), la Legge sulla portabilità e la responsabilità nell'assicurazione sanitaria (HIPAA), il Quadro normativo del National Institute of Standards and Technology (NIST) e la Legge sulla protezione dei dati personali (POPIA). RSA prevede di aggiungere ulteriori normative nelle prossime versioni.

Uno standard, ogni identità

Compliance Advisor vanta decenni di esperienza nell'ambito IGA e applica la stessa disciplina che RSA utilizza per l'IA agenziale. A settembre, RSA ha annunciato il lancio di RSA Agent ID, la piattaforma agenziale di sicurezza dell'identità per settori altamente regolamentati. Come Agent ID, che porta la certificazione continua agli agenti IA, Compliance Advisor porta la governance perpetua alle identità umane.

Continua, non periodica

"La compliance ha funzionato allo stesso modo per vent'anni", ha dichiarato Frank Schubert, Vicepresidente, Governance & Lifecycle. "Si definisce il processo, si automatizza ciò che è possibile e si spera che tutto tenga. Ma regole, ruoli, revisioni e approvazioni non rimangono invariati nel tempo e non dovrebbero farlo nemmeno le organizzazioni che li gestiscono. Compliance Advisor offre ai team di compliance una risposta quotidiana anziché una trimestrale, le prove a sostegno e la soluzione prima che un revisore o un utente malintenzionato possano individuare la falla."

“Per i settori regolamentati, un audit senza problemi non è sinonimo di protezione", ha dichiarato il Presidente e Chief Product and Strategy Officer di RSA, Jim Taylor. "Compliance Advisor misura l'efficacia e la qualità dei programmi su base continua, non solo quando si presenta il revisore".

VANTAGGI

Sostituisce le revisioni manuali e puntuali della compliance con una vista continuamente aggiornata della situazione effettiva.

Sviluppa automaticamente prove di audit raccolte e collegate al testo normativo di origine.

Gestisce le normative che richiedono il maggiore controllo in settori regolamentati, senza aggiungere personale addetto alla compliance.

Offre a CISO, leader IAM e team di compliance un unico punto in cui verificare la situazione rispetto a qualsiasi requisito associato.

DISPONIBILITÀ

RSA Compliance Advisor è ora normalmente disponibile all'interno di RSA Governance & Lifecycle.

RISORSE

INFORMAZIONI SU RSA

RSA è lo standard di identità per le agenzie governative, il settore finanziario e le organizzazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza. RSA fornisce le funzionalità di identity intelligence, autenticazione, accesso, governance e gestione del ciclo di vita necessarie per prevenire le minacce, garantire la sicurezza degli accessi, mantenere la continuità operativa e superare i requisiti di conformità. Oltre 9.000 organizzazioni che mettono la sicurezza al primo posto si affidano a RSA per la gestione di oltre 60 milioni di identità in ambienti on-premise, ibridi e multi-cloud. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito web alle sezioni per contattare l'ufficio vendite , trovare un partner o di ulteriori informazioni su RSA .

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