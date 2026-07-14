Rubrik, azienda operante nel settore sicurezza e operazioni IA, oggi ha annunciato la disponibilità di Rubrik Security Cloud su AWS European Sovereign Cloud, offrendo alle imprese private altamente regolamentate e al settore pubblico dell’Unione Europea (UE) un percorso nativo sul cloud per la cyber resilienza sovrana.

Sempre più spesso le imprese richiedono misure di resilienza che siano sovrane e non solo conformi a livello contrattuale. Rubrik Security Cloud su AWS European Sovereign Cloud risponde a questa domanda. Consentirà a settori altamente regolamentati – come quello bancario, dei servizi pubblici, sanitario e della pubblica amministrazione – di sfruttare tutta la potenza di AWS, soddisfacendo al contempo i rigorosi requisiti di residenza dei dati nell’UE.

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