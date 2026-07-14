Samos Energy Acquisition Corporation (la “Società”) ha annunciato oggi la chiusura della sua offerta pubblica iniziale (“IPO”) di 23.000.000 di unità, compreso il pieno esercizio da parte dei sottoscrittori dell'opzione di sovrallocazione per l’acquisto di altri 3.000.000 di unità. Il prezzo dell'offerta è stato fissato a 10,00 dollari per unità, risultando in ricavi lordi per la Società pari a 230.000.000 dollari.

Le unità hanno iniziato ad essere negoziate alla borsa di New York (“NYSE”) con il simbolo “SAMO.U” il 10 luglio 2026. Ogni unità consiste in una azione ordinaria di Classe A e metà di un warrant riscattabile, mentre ogni warrant intero dà al titolare il diritto di acquistare un'azione ordinaria di Classe A della Società al prezzo di esercizio di 11,50 dollari per azione.

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Investitori:

Jacques Tohme, Amministratore Delegato

Email: spac@samosenergy.com

Telefono: 212-329-9903





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