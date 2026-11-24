Sataak Sports India Pvt. Ltd. ha annunciato Sataack 50, un campionato di cricket con palline da tennis con sei squadre maschili e sei femminili in franchising. Fondato da Vijay Arora, il suo team dirigente comprende i cofondatori Uma V, Satish Mane, Jitesh Shah e Lalit Shah. Virender Sehwag è il Commissario del campionato, mentre Mithali Raj è Ambasciatrice del campionato femminile. Paul Nixon, Consulente estero e Allenatore globale del campionato, Venkatesh Prasad, Venkatapathy Raju e Veda Krishnamurthy assumono incarichi di ambasciatori e allenatori. La stagione inaugurale si svolgerà nel 2027.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261123809460/it/

Sataack50 brings grassroots tennis-ball cricket to a professional platform, creating opportunities for men and women through 12 franchises and a unique 50-ball format

Creare un percorso professionale per giocatori di cricket amatoriali

Il gioco del cricket con palline da tennis è molto diffuso, ma lo sport ha pochi legami con i campionati organizzati di cricket professionistico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261123809460/it/

Vijay Arora - Fondatore di Sataack 50

C: +91 9821806677

Email: vijay.arora@sataack.sport





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire