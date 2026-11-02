SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("la Società" o "SBC Medical"), una organizzazione di servizi medici (MSO) che fornisce supporto manageriale a una vasta gamma di campi del mondo sanitario, oggi ha annunciato di aver sottoscritto un accordo di collaborazione finanziaria e commerciale datato 26 ottobre 2026 con AtomicSoftware Inc. ("AtomicSoftware"), il fornitore con sede a Tokyo di medicalforce, la piattaforma software-as-a-service (SaaS) completa per le cliniche.

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