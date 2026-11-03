Sceye, impresa statunitense di tecnologia aerospaziale e di scienza dei materiali che sviluppa piattaforme per notevoli altitudini (HAPS, High Altitude Platform Systems) per l’infrastruttura stratosferica, oggi ha annunciato la sigla di un accordo quadro di servizi quinquennale con SoftBank Corp. (TOKYO:9434, “SoftBank”) per produrre, lanciare e gestire una flotta di HAPS Sceye sopra il Giappone, con l’obiettivo di raggiungere una copertura nazionale. L’accordo porta avanti la partnership tra le due imprese dalle dimostrazioni in volo verso un’infrastruttura stratosferica su larga scala.

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Sceye and SoftBank Corp. Sign Agreement for Fleet of Stratospheric Platforms Targeting Nationwide Coverage in Japan

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