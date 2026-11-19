Scientist.com, la principale piattaforma di orchestrazione R&S abilitata all'AI del settore delle scienze della vita, nonché mercato per prodotti e servizi scientifici, oggi ha annunciato il lancio di Pharma Observatory, una piattaforma di intelligence di mercato che mostra ai team operanti nel settore biofarmaceutico la collocazione dei propri programmi nel mercato più ampio. Scientist.com aiuta i team di ricerca a portare avanti un progetto. Pharma Observatory colloca quel progetto in un contesto, mostrando chiunque lavori per lo stesso obiettivo o per la stessa indicazione, chi sono i partner e i clienti più probabili e come potrebbero risultare le eventuali sperimentazioni cliniche.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20261118298356/it/

Scientist.com's Pharma Observatory brings nearly 1 billion records from ~100 public sources (ClinicalTrials.gov, FDA, USPTO, NIH, SEC) into one cross-referenced model.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261118298356/it/

Contatto per i media

Sean Preci

Scientist.com

marketing@scientist.com

1-877-644-3044





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire