Alla presenza di Sua Altezza lo Sceicco Dott. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro del Consiglio Supremo e Sovrano di Sharjah, e di Sua Altezza la Sceicca Bodour bint Sultan Al Qasimi, Presidente dell'American University of Sharjah e Presidente dello Sharjah Research, Technology and Innovation Park, è stato presentato un modello pionieristico per una nuova generazione di città progettate per l'era post-IA, denominato "Uruk".

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H.H. Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, Ruler of Sharjah, during the inauguration of “Uruk” (Photo: AETOSWire)

Il progetto è stato presentato in occasione dell'inaugurazione della seconda edizione di Sharjah Next, grazie a una partnership strategica tra lo Sharjah Research, Technology and Innovation Park (SPARK), l'American University of Sharjah (AUS) e SEE Holding, che hanno unito le loro competenze in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo urbano sostenibile.

Uruk presenta una nuova visione della vita urbana, sfruttando l'intelligenza artificiale e l'indipendenza dalle risorse per creare abbondanza di risorse e tempo, migliorando la qualità della vita e il benessere.

Progettata per raggiungere l'autosufficienza e produrre tutta la sua energia da fonti solari, eoliche e di biogas, la città integrerà anche la desalinizzazione delle acque sotterranee, il riutilizzo delle acque trattate e la gestione circolare dei rifiuti. L'agricoltura al coperto e all'aperto, la produzione di pesce, uova e miele e gli appezzamenti agricoli privati per i residenti sosterranno la produzione alimentare locale, integrata dai fornitori di tutta Sharjah.

Hussain Al Mahmoudi, CEO di SPARK, ha dichiarato: "La nostra ambizione è quella di creare una città dell'innovazione basata sull'intelligenza artificiale, in cui la tecnologia sia integrata nelle sue fondamenta fin dall'inizio. Una città in cui i ricercatori lavorano al fianco degli imprenditori, le aziende globali collaborano con le università, le idee vengono testate in contesti reali e le innovazioni passano più rapidamente dal laboratorio alla società".

Faris Saeed, fondatore e presidente di SEE Holding, ha dichiarato: "Il vero metro di giudizio del progresso non è ciò che la tecnologia può realizzare, ma ciò che rende possibile per le persone. Quando una città produce le proprie risorse essenziali, le gestisce in modo intelligente e alleggerisce le esigenze quotidiane, offre ai residenti qualcosa di inestimabile: più tempo da dedicare alla famiglia, alla creatività, alla salute e alla vita comunitaria".

Uruk impiegherà la robotica e i sistemi intelligenti per supportare i servizi quotidiani, tra cui le consegne, la pulizia e la sicurezza, riducendo le incombenze di routine per i residenti. Il suo assetto urbanistico darà la priorità agli spostamenti a piedi e in bicicletta, insieme a soluzioni di mobilità elettrica e condivisa.

La città fungerà inoltre da laboratorio vivente per la ricerca e l'innovazione, consentendo a ricercatori, studenti e imprenditori di sviluppare e testare le tecnologie emergenti in condizioni reali, con la partecipazione attiva dei residenti alla definizione di soluzioni che rispondano alle esigenze della comunità e ne accelerino l'applicazione.

Fonte: AETOSWire

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Joyce Mourad

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