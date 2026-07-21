Mancano solo pochi mesi alla SIAL Paris 2026 (17–21 ottobre, Paris Nord Villepinte), ma la fiera ha già presentato i risultati del suo nuovo rapporto SIAL Insights 2026, un'analisi internazionale che identifica dieci importanti tendenze che porteranno cambiamenti duraturi nei mercati alimentari e nei comportamenti dei consumatori.

Redatto utilizzando dati esclusivi forniti da Kantar Food 360™, Circana e ProtéinesXTC , il rapporto evidenzia un approccio al cibo più personalizzato, funzionale ed esperienziale rivelando al contempo i nuovi compromessi accettati dai consumatori di fronte alle sfide economiche, sanitarie e ambientali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260721102144/it/

Stampa

Responsabile delle comunicazioni internazionali

Juliette.marzynski@comexposium.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire