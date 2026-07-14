L'azienda globale specializzata in tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato un accordo con Liberty Energy Inc. (NYSE: LBRT) per formare un'alleanza strategica che fornirà infrastrutture modulari e soluzioni integrate per la produzione di energia per nuovi progetti di data center in tutto il mondo.

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A rendering of modular data center infrastructure with co-located, behind-the-meter generation.

La collaborazione riunirà competenze complementari in tema di infrastrutture modulari, produzione energetica e operazioni per supportare il rapido sviluppo di nuove capacità di data center e aiutare le principali aziende di AI al mondo ad affrontare i sempre più complessi requisiti energetici.

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