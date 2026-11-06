L'azienda di tecnologia energetica globale SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato che la sua joint venture OneSubsea™ si è aggiudicata un contratto da parte di Aker BP per la fornitura di sistemi produttivi sottomarini, cavi ombelicali e servizi associati per lo sviluppo del campo Lyra, già noto come Kjøttkake, sulla piattaforma continentale norvegese (NCS).

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The SLB (NYSE: SLB) OneSubsea™ joint venture has been awarded a contract by Aker BP to deliver subsea production systems, umbilicals and associated services for the Lyra field development, formerly known as Kjøttkake, on the Norwegian Continental Shelf (NCS).

Sulla base di quasi dieci anni di collaborazione grazie al modello di alleanza di Aker BP, Aker BP e SLB OneSubsea hanno collaborato fin dalle fasi iniziali del progetto per definire la strategia di sviluppo di Lyra. Il campo verrà sviluppato come un collegamento sottomarino all'infrastruttura esistente, utilizzando tecnologia sottomarina testata per ridurre la complessità dello sviluppo, migliorare l'efficienza dell'esecuzione e accelerare il percorso alla prima produzione.

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