Sofinnova Partners ("Sofinnova"), una delle principali società europee di venture capital specializzate nelle scienze della vita, con sedi a Parigi, Londra e Milano, annuncia la nomina di David Evans a Partner. Medico e ricercatore con una profonda esperienza nel settore farmaceutico e nello sviluppo di farmaci, Evans arriva a Sofinnova dal Roche Venture Fund, dove ricopriva il ruolo di Senior Investment Director. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza diretta nell’assistenza ai pazienti come medico in Australia e con Médecins Sans Frontières, nelle politiche sanitarie e nel finanziamento della salute presso la Banca Mondiale, nonché in diversi ruoli nell’industria farmaceutica, nell’ambito dell’economia sanitaria, della ricerca sugli esiti clinici e dello sviluppo di farmaci, prima di passare agli investimenti nelle scienze della vita.

L’ampiezza dell’esperienza del Dott. Evans, fondata su una solida conoscenza operativa dell’industria farmaceutica, apporta competenze complementari alla strategia Crossover di Sofinnova dove avrà un ruolo chiave negli investimenti della strategia in società non-quotate in fase avanzata e in società quotate attive nelle scienze della vita. La combinazione di competenze cliniche, scientifiche e finanziarie rafforza la capacità di Sofinnova di valutare e sostenere le opportunità più complesse nel settore della salute. La nomina consolida inoltre la presenza di senior partner di Sofinnova a Londra, contribuendo a sostenere la strategia di crescita.

Prima di entrare in Sofinnova, il Dott. Evans ha ricoperto il ruolo di Senior Investment Director presso Roche Venture Fund, dove ha maturato una solida esperienza nell’individuazione e nel supporto di società ad alto potenziale nel settore delle scienze della vita, con particolare attenzione all’Europa e al Regno Unito. Ha inoltre coinvestito con Sofinnova in diverse società in portafoglio. In precedenza, Evans ha ricoperto ruoli senior in Roche e Bristol Myers Squibb, guidando team globali di data science a supporto delle pipeline di sviluppo e del lancio di nuovi prodotti, e ha lavorato in Eli Lilly a livello di filiale. All’inizio della sua carriera ha lavorato presso la Banca Mondiale su politiche e finanziamento del settore sanitario e ha esercitato la professione medica con Médecins Sans Frontières e presso il Royal Prince Alfred Hospital di Sydney, in Australia.

"David ha l’esatto profilo di investitore che cerchiamo in Sofinnova: solide basi scientifiche, un’esperienza clinica concreta e un forte intuito negli investimenti, maturato in anni di attività all’avanguardia nel settore della salute", ha detto Antoine Papiernik, Presidente e Managing Partner di Sofinnova Partners. “La sua nomina conferma il nostro costante impegno nel costruire un team di livello internazionale nel Regno Unito e in tutta Europa. Siamo lieti di accoglierlo nella partnership."

"Sofinnova ha costruito una piattaforma realmente distintiva nel venture capital europeo dedicato alle scienze della vita e per me entrare a far parte del team rappresenta un’opportunità entusiasmante per sostenere le aziende più innovative in una fase cruciale del loro sviluppo”, ha detto il Dott. Evans. “Sono determinato a mettere la mia esperienza nella medicina clinica, nello sviluppo di farmaci e negli investimenti al servizio di un team di questo livello e non vedo l’ora di contribuire alla missione di Sofinnova, cioè creare aziende trasformative nel settore delle scienze della vita in Europa e nel Regno Unito."

Il Dott. Evans si è laureato in Medicina presso l’Università di Sydney, in Australia, ha conseguito un Master in biostatistica e metodologia della ricerca e un dottorato in epidemiologia.

A proposito di Sofinnova Partners

Sofinnova Partners è una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita, specializzata nella salute e nella sostenibilità. Con sedi a Parigi, Londra e Milano, riunisce un team internazionale di professionisti con solide competenze scientifiche, mediche e imprenditoriali. Sofinnova Partners affianca attivamente le aziende lungo l’intera catena del valore degli investimenti nelle scienze della vita, dalle fasi seed fino agli stadi più avanzati. Fondata nel 1972, vanta oltre 50 anni di esperienza, durante i quali ha sostenuto più di 500 aziende e contribuito alla creazione di leader di mercato a livello globale. Oggi Sofinnova Partners gestisce asset per oltre 4 miliardi di euro. Per maggiori informazioni: sofinnovapartners.com .

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