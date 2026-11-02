Sofinnova Partners («Sofinnova»), società europea leader nel venture capital nel settore delle scienze della vita, con sedi a Parigi, Londra e Milano, annuncia oggi la promozione di Javier Nunez-Vicandi al ruolo di Partner. Nunez-Vicandi affiancherà Edward Kliphuis e Simon Turner nella strategia Digital Medicine della società che investe in startup capaci di integrare biologia, analisi dei dati e intelligenza artificiale.

Dal suo ingresso in Sofinnova nel 2022, Nunez-Vicandi ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo della strategia Digital Medicine e nelle iniziative della società nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Ha contribuito a definire le principali linee di investimento nell’AI nell’ambito della strategia Digital Medicine e ricopre il ruolo di osservatore nei consigli di amministrazione di Latent Labs, Bioptimus, Cure51, Deepc, ed Kiro. Di recente, Javier ha inoltre guidato un investimento in una società che non ha ancora presentato pubblicamente la propria attività.

Nell’ambito del più ampio impegno di Sofinnova nel campo dell’intelligenza artificiale, Javier ha co-diretto il progetto che ha portato alla creazione di Sofia, la piattaforma proprietaria di intelligenza artificiale della società, a supporto delle attività di investimento e dell’analisi scientifica. Ha inoltre contribuito a guidare le collaborazioni di Sofinnova con AWS e NVIDIA.

La strategia Digital Medicine di Sofinnova investe nell’healthtech, che integra la tecnologia nei servizi di assistenza sanitaria, e nel techbio, che impiega l’intelligenza artificiale e altre tecniche computazionali all’avanguardia nella ricerca biologica e nella scoperta di nuovi farmaci.

“Javier unisce esperienza clinica, rigore scientifico e una profonda conoscenza della tecnologia”, ha dichiarato Antoine Papiernik, Presidente e Managing Partner di Sofinnova Partners. “Dal suo ingresso nella società, si è affermato come un investitore di fiducia, un collega stimato e una figura che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo della nostra strategia Digital Medicine. Siamo lieti di accoglierlo nella partnership.”

“L’esperienza a contatto con i pazienti mi ha mostrato quanto sia fondamentale far sì che terapie efficaci raggiungano chi ne ha bisogno”, ha dichiarato Nunez-Vicandi. “È un privilegio poter sostenere con Sofinnova fondatori di start-up di livello internazionale che utilizzano l’intelligenza artificiale per rendere l’assistenza sanitaria ampiamente accessibile. Sono lieto di assumere questo nuovo incarico.”

Prima di entrare in Sofinnova, Nunez-Vicandi è stato il primo dipendente assunto da Heal Capital, un fondo di venture capital specializzato nelle fasi iniziali del settore healthtech. Ha contribuito allo sviluppo del fondo che dalla sua costituzione ha realizzato 12 investimenti. In precedenza, ha lavorato come analista presso M Ventures dove si è occupato di investimenti nel settore dell’assistenza sanitaria basata sui dati, oltre che nei comparti delle biotecnologie e dell’automazione. Ha iniziato la sua carriera esercitando la professione medica presso l’Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, dove ha ricoperto incarichi presso il National Spinal Injuries Centre e il Churchill Hospital. Ha conseguito un Master of Philosophy (MPhil) presso l’Università di Cambridge, con la menzione accademica “Distinction”, e una laurea in Medicina e Chirurgia (MBBS) presso la Newcastle University.

A proposito di Sofinnova Partners

Sofinnova Partners è una delle principali società europee di venture capital nel settore delle scienze della vita, specializzata nella salute e nella sostenibilità. Con sedi a Parigi, Londra e Milano, riunisce un team internazionale di professionisti con solide competenze scientifiche, mediche e imprenditoriali. Sofinnova Partners svolge un ruolo attivo nella creazione e nello sviluppo delle aziende lungo l’intera catena del valore degli investimenti nelle scienze della vita, dalle fasi seed agli stadi più avanzati. Fondata nel 1972, vanta oltre 50 anni di esperienza, durante i quali ha sostenuto più di 500 aziende e contribuito alla creazione di leader di mercato a livello globale. Oggi Sofinnova Partners gestisce asset per oltre 4 miliardi di euro. Per maggiori informazioni: sofinnovapartners.com .

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