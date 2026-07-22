Specright™, leader nella Specification Data Management™ (SDM) gestita dall'IA e della moderna gestione del ciclo di vita dei prodotti (Product Lifecycle Management, PLM), ha annunciato oggi il lancio di una nuova funzionalità di rendicontazione della Dichiarazione di conformità (DoC) in grado di automatizzare un requisito fondamentale del regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (PPWR).

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Specright's new capability automates PPWR Declaration of Conformity reporting ahead of the EU's August 2026 deadline.

Le aziende che immettono merci imballate sul mercato UE devono presentare una dichiarazione di conformità firmata a partire dal 12 agosto 2026, che copra gli articoli da 5 a 12 del regolamento PPWR , relativi a limitazioni delle sostanze, riciclabilità, contenuti riciclati, riduzione al minimo di contenuti dannosi, riutilizzabilità ed etichettatura. Per la maggior parte dei marchi, tale documentazione è dispersa tra diversi fornitori e fogli di lavoro, e trasforma delle dichiarazione di routine in ricerche che richiedono mesi.

"Questo lancio avviene sulla scia dei nostri investimenti EMEA durante lo scorso anno, dall' intelligence per imballaggi pronta al regolamento PPWR che abbiamo presentato durante la Paris Packaging Week, fino all'espansione delle nostre operazioni a Londra", ha affermato Danielle Goad, Direttrice EMEA presso Specright. "Il nostro impegno consiste nell'aiutare i marchi a trasformare la complessità normativa in una capacità proattiva, non in un'affannosa ricerca dell'ultimo minuto".

La nuova capacità di Specright sostituisce tale ricerca con un sistema di registrazione strutturato e pronto per un audit, sfruttando la propria soluzione Supplier Collaboration gestita dall'IA per estrarre dati direttamente dai fornitori. Ogni merce finita riceve una scheda di conformità PPWR tramite cui è possibile tracciare la disponibilità articolo per articolo, assieme a un flusso di lavoro guidato in grado di associare la dichiarazione di conformità al dossier tecnico completo in questione di minuti, non di mesi.

"La conformità PPWR non può essere una decisione dell'ultimo momento una volta che l'applicazione delle norme avrà avuto inizio, ma deve essere integrata nel modo in cui le aziende gestiscono i dati dei loro imballaggi sin dall'inizio", ha dichiarato Karthik Rajagopal, Chief Product Officer presso Specright. "Ciò garantisce ai marchi una linea diretta dalle specifiche tecniche che stanno già gestendo a una dichiarazione di conformità giustificabile e pronta per un audit".

Questa funzionalità sarà disponibile dal 23 luglio 2026, prima della scadenza del 12 agosto imposta dal Regolamento. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.specright.com/ppwr o richiedere una dimostrazione.

Informazioni su Specright

Specright™ è la piattaforma IA per specifiche, imballaggi e prodotti che aiuta le aziende a digitalizzare, mappare e intervenire sui dati della supply chain per ridurre i costi e generare sostenibilità. Specright si rivolge ai settori di imballaggi, alimenti e bevande, beni di consumo confezionati, prodotti farmaceutici, vendita al dettaglio e prodotti industriali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.specright.com .

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