Strategic Resource Management (SRM), società di consulenza fidata e all'avanguardia tecnologica al servizio di enti finanziari a livello globale, oggi ha annunciato un investimento strategico da parte di Ridgemont Equity Partners, un investitore di private equity nel segmento delle medie imprese.

Forte di oltre trent'anni di esperienza al servizio di enti finanziari e società fintech, questa ricapitalizzazione mira a rafforzare le capacità, il talento, i sistemi e le risorse di SRM. Brad Downs, AD e Presidente di SRM e l'attuale team dirigenziale continueranno a guidare la società nella sua prossima fase di crescita.

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