Starr, organizzazione di assicurazioni e investimenti a livello mondiale, oggi ha annunciato che l'agenzia internazionale di rating creditizio AM Best ha assegnato a Starr International Seguros Generales S.A. (Starr Chile) la valutazione di A (eccellente) per la solidità finanziaria e la valutazione di a+ (eccellente) per il credito a lungo termine dell'emittente. La prospettiva per entrambe le valutazioni creditizie è positiva.

Il rating riflette il solido bilancio dei conti di Starr e il successo dell'implementazione del modello di businss aziendale di Starr da parte di Starr Chile. AM Best ha inoltre citato le prestazioni operative di Starr, un profilo aziendale e una gestione del rischio aziendale favorevoli come fattori chiave a supporto delle valutazioni positive assegnate.

“Questo solido rating è un ulteriore riconoscimento importante del modello di business aziendale di Starr, mentre continuiamo ad ampliare la nostra presenza in America Latina”, ha dichiarato Jeff Greenberg, presidente e co-AD di Starr. “Riflette la solidità finanziaria, la disciplina nella sottoscrizione e i team esperti sui quali si basa la nostra attività nel mondo, rafforzando la fiducia che sia i broker che i clienti accordano a Starr”.

Starr Chile è stata fondata a Santiago nel 2016 e offre assicurazioni danni e infortuni a grandi clienti industriali e commerciali in Cile, comprese i settori tecnici, finanziari, assicurazioni marittime e contro gli infortuni.

AM Best ha valutato la capitalizzazione rettificata per il rischio di Starr Chile al livello più forte, notando che la società ha prodotto risultati redditizi fin dalla sua creazione e ha reinvestito gli utili per sostenere la crescita della sua base patrimoniale.

José Ribeiro, presidente per l'America Latina e la regione Asia-Pacifico di Starr, ha aggiunto: “Il Cile è un importante mercato in crescita per Starr, e questo rating segna un'importante tappa per le nostre operazioni nella regione. La valutazione di AM Best riconosce la solidità del bilancio di Starr e la competenza del nostro team locale, con il sostegno delle capacità globali di Starr, e rafforza ulteriormente la nostra capacità di sostenere sia broker che clienti con risorse significative e competenze specialistiche nella sottoscrizione”.

Starr gestisce una piattaforma globale diversificata di assicurazioni specializzate, con operazioni di sottoscrizione in tutti gli Stati Uniti, sul mercato londinese, nelle Bermuda, in Europa, Asia e America Latina, a servizio di clienti e broker in vari territori e settori commerciali.

Informazioni su Starr

Starr è la denominazione commerciale del business di investimento di C.V. Starr & Co., Inc. e delle società e relative affiliate nei settori dell'assicurazione, della riassicurazione e dell'assistenza ai viaggi di Starr International Company, Inc. Starr è una delle principali organizzazioni nel settore degli investimenti, delle assicurazioni e delle riassicurazioni, con una presenza in sei continenti. Tramite le sue compagnie attive nel settore (ri)assicurativo, Starr offre polizze assicurative nel settore danni, infortuni e salute, oltre a una serie di coperture assicurative speciali in vari segmenti, compresi quello aeronautico, marittimo, energetico e di responsabilità civile e sottoscrive prodotti riassicurativi provenienti da Londra e dalle Bermuda. Le compagnie assicurative controllate da Starr hanno sede negli USA, nelle Bermuda, in Cina, a Hong Kong, a Malta, a Singapore, in Svizzera e nel Regno Unito; tutte vantano un rating A.M. Best pari ad “A” (eccellente). Il consorzio Lloyd di Starr ha un rating Standard & Poor "AA-" (molto forte).

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