STL Optical Connectivity NA, LLC, (STLOC), una sussidiaria statunitense di STL (Sterlite Technologies Ltd.) [NSE: STLTECH], importante fornitore di soluzioni di connettività per l'infrastruttura digitale pronta per l'AI, oggi ha annunciato il lancio della sua nuova soluzione FTTH avanzata, CONCAT , a seguito del riuscito completamento delle prove sul campo relative alle reti di uno dei maggiori fornitori di servizi di telecomunicazioni degli Stati Uniti.

Dopo il successo della validazione sul campo, CONCAT è ora disponibile per i fornitori di infrastrutture digitali che desiderano implementazioni in fibra più rapide, con complessità e manodopera ridotte, consentendo fino al 71% di tagli sul costo del lavoro ed eliminando la maggior parte delle giunzioni in loco grazie a segmenti in fibra assemblati in fabbrica e già dotati di connettori, a garanzia di un'installazione plug and play.

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