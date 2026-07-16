Stonebranch, un’impresa leader nello sviluppo di soluzioni di automazione e orchestrazione di servizi, oggi ha annunciato di avere ottenuto il riconoscimento Vendor rappresentativo nella Gartner Market Guide 2026 per gli strumenti di automazione e orchestrazione dell’infrastruttura (IA&O).

“Stonebranch è onorata di essere stata riconosciuta nella Market Guide 2026 di Gartner per gli strumenti IA&O”, commenta Giuseppe Damiani, amministratore delegato Stonebranch. “L’IA, l’ingegneria delle piattaforme e l’infrastruttura ibrida stanno trasformando il modo in cui operano le imprese e guardiamo con fiducia all’opportunità di aiutare i nostri clienti a far fronte a questo cambiamento grazie a una piattaforma unificata per l’orchestrazione intelligente”.

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Scott Davis

Direttore marketing Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com





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