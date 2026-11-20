Stronghold, azienda di infrastrutture fintech, oggi ha annunciato di essere entrata a far parte della community New Champions del Forum economico mondiale.

La community New Champions rappresenta la rete globale del Forum economico mondiale formata da aziende orientate alla missione di oltre 40 paesi e 20 settori, che si concentra su come le imprese anticipano i cambiamenti, si adattano agli stravolgimenti e costruiscono la resilienza.

Stronghold fornisce infrastrutture di pagamento per i commercianti e le banche al loro servizio, occupandosi delle questioni di conformità che consentono alle banche di mettersi al servizio delle aziende autorizzate che altrimenti non potrebbero seguire, e rendendo visibili queste attività a tutte le parti interessate nel corso delle transazioni.

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Ali Lovell

ali@stronghold.co





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