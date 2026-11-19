Summit Risk Partners Limited (SRP) , una nuova divisione di K2 Insurance Services , ha annunciato oggi di essere ufficialmente operativa come società di intermediazione registrata di Lloyd’s . Creata specificamente per il futuro dell'autorità delegata, SRP punta ad elevare la fornitura dei servizi e stabilire un nuovo standard dei risultati per le attività delegate e dei programmi nei mercati di Lloyd’s e di Londra.

Cofondata da James Baird, CEO, e Jamie Beckett, AD, la società specializzata in intermediazione opera in regime di libera prestazione di servizi, non vincolati da sistemi e mentalità tradizionali.

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Contatto per il programma:

James Baird, Cofondatore e CEO

james.baird@summitrp.com

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