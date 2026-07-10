SureWerx, produttore leader globale di dispositivi di protezione individuali, prodotti per la sicurezza, soluzioni di strumenti e attrezzature, ha annunciato oggi la nomina di Erik Pertot in qualità di VP/DG di SureWerx EMEA. Pertot riferirà direttamente al CEO Scott Dowell e guiderà le attività di crescita, produzione e fusioni e acquisizioni in Europa all'interno del portafoglio globale dell'azienda.

Erik entra a far parte di SureWerx forte di oltre 20 anni di esperienza in ambito dirigenziale internazionale nei settori di ingegneria, qualità, marketing, vendite, catena di approvvigionamento internazionale, gestione dei prodotti e gestione generale. Vanta una vasta competenza nel settore dei dispositivi di protezione individuali, con una comprovata esperienza nella guida di programmi complessi e fondamentali per la compliance, nella gestione delle transizioni e nella crescita di ambienti multinazionali.

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