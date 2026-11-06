Suzano (B3: SUZB3 / NYSE: SUZ), il più grande produttore mondiale di cellulosa, annuncia i risultati del terzo trimestre del 2026, che per la prima volta includono quelli relativi ad Arbex, la joint venture tra Suzano e Kimberly-Clark costituita a luglio di quest’anno. Grazie principalmente al contributo derivante dal consolidamento di Arbex, Suzano ha registrato ricavi netti pari a 16,5 miliardi di BRL, ossia un aumento del 36% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e stabilendo un nuovo record trimestrale nella sua lunga storia di 102 anni.

L’EBITDA rettificato si è attestato a 5,7 miliardi di BRL nel terzo trimestre del 2026, ossia un aumento del 9% sullo stesso parametro di confronto.

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Hawthorn Advisors

Jamie Plotnek

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