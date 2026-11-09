SWISSto12 , operatore leader nella nuova space economy, oggi ha annunciato di aver superato la fase di revisione cruciale del progetto delle antenne a schiera in banda S e Ka destinate ai satelliti dimostrativi di rete non terrestre 5G di UNIVITY.

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SWISSto12's S- and Ka-band phased array antennas pass Critical Design Review

SWISSto12 sta sviluppando due antenne attive per UNIVITY: un’antenna a schiera a radiazione diretta (DRA) in banda S per i servizi direct-to-device, in grado di connettere direttamente gli smartphone 5G standard al satellite, e una DRA in banda Ka funzionante a 26 GHz per i servizi a banda larga e i feeder link.

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